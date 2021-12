Anahí lance une nouvelle version de « Nuestro amor » ft Moderatto

Le célèbre chanteur et l’actrice mexicaine Anahí y la banda Modéré Ils ont sorti une reprise de la chanson « Nuestro amor », qui a été initialement publiée en 2005 par le groupe RBD auquel appartenait le chanteur.

Anahí, après avoir été éloigné du monde de la musique pendant plusieurs années, a créé avec Moderatto une nouvelle version de la chanson « Notre amour», Ce qui a sans aucun doute fait la renommée de RBD, le groupe auquel appartenait le chanteur.

C’est via la chaîne YouTube du groupe, où ont été partagées une vidéo avec l’audio de la chanson et une autre avec les paroles, qui sera sans aucun doute l’un des tubes les plus écoutés du moment.

D’autre part, les commentaires des abonnés indiquent qu’il s’agit d’une bonne chanson désormais également interprétée par le groupe Moderatto de Jay de la Cueva, qui ne se compare malheureusement pas à l’original de RBD.

Comme prévu, la belle chanteuse Anahí à travers les réseaux sociaux, s’est exprimée extrêmement heureuse de faire partie de cette collaboration avec le groupe dirigé par Jay de la Cueva et espère qu’elle sera très bien accueillie par ses fans.

Sur son compte Instagram officiel, Moderatto a invité son public à écouter le nouveau single avec l’artiste, puisque tous deux ont également partagé quelques images de la vidéo officielle qu’ils ont enregistrée ensemble, mais, pour l’instant, elle n’a pas été diffusée.

En revanche, il n’y a pas si longtemps, l’interprète de « Sálvame », « Enséname » et « Tras de me » est devenue un sujet de conversation sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo dans laquelle elle démontrait sa métamorphose radicale en exhibant sa silhouette sculpturale.

Dans la vidéo, Anahí exécute une danse spectaculaire en modelant une petite minijupe et un haut à imprimé animal qui lui vont parfaitement avec sa sculpturale et sa beauté qui l’ont accompagnée tout au long de sa carrière.

Il convient de mentionner qu’il n’est pas étonnant qu’après la publication de la vidéo dans laquelle Anahí apparaît, les utilisateurs des réseaux sociaux ont assuré que le chanteur avait l’un des meilleurs chiffres, donc les comparaisons avec Bárbara de Regil n’ont pas attendu.

Comme vous vous en souvenez peut-être, près d’un an s’est écoulé depuis que la célèbre a donné un concert virtuel spectaculaire avec ses autres collègues.

La réunion des artistes a été un bon souvenir pour les millions d’adeptes, même si certains ont été émus de voir « Mía Colucci ».