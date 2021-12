Anahí revient à la musique Ensemble avec Moderatto ! | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur et actrice Anahí a annoncé son retour à la musique avec ‘Nuestro Amor’ ft. Moderatto, quelque chose que sans aucun doute des millions de personnes attendent depuis un certain temps.

C’est vrai, Anahí revient sur les scènes musicales après une longue absence, cela a été confirmé sur ses réseaux sociaux.

Enfin, il a confirmé ce qui faisait tant de bruit, son retour tant attendu au Musique avec « Nuestro Amor », une chanson célèbre du groupe RBD.

Il est à noter que cette nouvelle version sera enregistrée en collaboration avec Modéré et ils nous en ont même donné la première image promotionnelle, provoquant un sursaut d’excitation parmi ses milliers de fans.

Le retour sur scène tant attendu du chanteur interviendra entre des rumeurs d’annulations, puisque la tournée RBD est à grand risque en raison des nouvelles restrictions dues à la pandémie de covid-19.

A travers ses différents réseaux sociaux, la chanteuse a officialisé son retour à la musique en collaborant avec le groupe Moderatto pour une nouvelle version de « Nuestro Amor », une chanson qu’elle immortalisera avec ses collègues de RBD.

Je suis tellement excitée de partager cette surprise avec mes amis de @moderattomx ! #OurAmor #ModerattoRBD YEEEEEEEEEEEHHHH !!!!!! #eldetectordemetal », lit-on dans le post.

Cependant, bien que nous ne sachions toujours pas quand ce single sortira, la grande activité du chanteur sur les réseaux sociaux parle d’un retour à la musique en beauté, puisqu’après les retrouvailles qui ont eu lieu avec RBD, les fans ont crié que reprendre sa comédie musicale carrière.

En revanche, le groupe RBD n’a pas pu organiser ses membres pour la tournée de retrouvailles tant attendue et en ajoutant tout cela aux restrictions dues au COVID-19, il est fort probable qu’elle devra être annulée.

Et c’est qu’après avoir gagné un million avec le concert virtuel « Start from scratch », Anahí, Maite, Christopher et Cristian en profiteraient pour repartir en tournée, avec des dates au Mexique et bien sûr au Brésil.

Maintenant qu’Anahí revient sur la scène musicale, on a beaucoup dit que cela pourrait être le fer de lance de RBD pour enfin lancer quelque chose de nouveau, même avec la participation de la belle chanteuse Dulce María, qui n’était malheureusement pas présente à la réunion en raison de votre avance état de grossesse.

Cependant, l’actrice a également annoncé qu’elle était plus que intéressée par un retour à la musique.