Anakin Skywalker dans ‘Star Wars’ ‘Memba Him ?!

acteur canadien Hayden Christensen était au début de la vingtaine lorsqu’il a endossé le rôle du Jedi au sabre laser, Anakin Skywalker – qui s’entraîne sous l’apprentissage d’Obi-Wan Kenobi et des pères jumeaux avec Padme Amidala avant de passer du côté obscur et de devenir Dark Vador – dans le film de science-fiction de 2002 « Star Wars: Episode II – L’Attaque des clones » et le suivi de 2005 « Star Wars: Episode III – La revanche des Sith ».

Les chefs-d’œuvre du film étaient remplis de grandes stars, dont Ewan McGregor comme la jeune version du Jedi équilibré, Obi-Wan Kenobi, Samuel L. Jackson en tant que conseiller Jedi avec un sabre laser violet, Mace Windu … et bien sûr Natalie Portman comme la reine Naboo et la petite maman, Padme Amidala.

Hayden a fait la une des journaux avec l’annonce de son retour dans la franchise en 2022.

Devinez à quoi il ressemble maintenant à 40 ans !