Analogue confirme que les précommandes de poche commenceront à être expédiées à la mi-décembre

Mettre à jour: Bonnes nouvelles! Les précommandes Analog Pocket commenceront à être expédiées le 13 décembre :

C’est bien de voir @analogue passer leurs commandes avant la fin de l’année ! Nous allons créer beaucoup de contenu sur cette chose quand elle arrivera ! pic.twitter.com/6JYXu7YVrV— Retro Dodo (@retro_dodo) 22 novembre 2021

#AnaloguePocket est enfin disponible ! @Kotaku @IGN @nintendolife pic.twitter.com/OtHjfD8ApL— Bobby May (@bobbymay1) 22 novembre 2021

Histoire originale [Sat 11th Sep, 2021 16:55 BST]: La poche analogique – un appareil portable basé sur FPGA compatible avec l’ensemble de la bibliothèque Game Boy et d’autres systèmes via des adaptateurs – a encore été retardée.

Après son retard de début avril, qui l’avait repoussé à une sortie en octobre, Analogue a désormais décalé la date de livraison à décembre. Les « nouvelles restrictions Covid » sont à blâmer, selon le site officiel – et la société comprend à quel point cette mise à jour est probablement « frustrante » pour tous ceux qui ont hâte de mettre la main sur cet appareil :

« Les précommandes de poche seront expédiées au plus tard en décembre. Malheureusement, en raison de nouvelles restrictions Covid avec nos partenaires d’assemblage, leur capacité à livrer dans les délais convenus a été affectée. Cela a créé un effet domino de retards indépendants de notre volonté dans ce qui serait autrement un processus transparent.

« Nous comprenons à quel point c’est frustrant. C’est très frustrant pour nous aussi. Nous sommes ravis de mettre ces incroyables appareils entre vos mains dès que possible. »

Le même message indiquait également comment le Pocket et tous ses accessoires seraient réapprovisionnés et immédiatement expédiés après la période des fêtes. Si vous êtes intéressé, il vous coûtera 199,99 $ USD et est disponible en noir ou en blanc.

Vous pouvez en savoir plus sur la poche analogique dans nos articles précédents et sur le site officiel.