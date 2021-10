Analogue Pocket obtient son propre système d’exploitation – permettant aux utilisateurs d’explorer, de découvrir et de préserver l’historique des jeux vidéo

Image : analogique

Les créateurs de Analogue Pocket – un appareil portable basé sur FPGA compatible avec l’ensemble de la bibliothèque de jeux et d’autres systèmes via des adaptateurs – ont annoncé Analogue OS.

Il est conçu pour être le « système d’exploitation savant définitif » pour jouer et expérimenter l’ensemble du support de jeu vidéo.

Présentation du système d’exploitation analogique. L’OS analogique est le début de quelque chose de grand. En son cœur, Analogue OS est spécialement conçu pour explorer et célébrer toute l’histoire du jeu vidéo. Conçu pour être le système d’exploitation savant et définitif pour jouer et expérimenter l’ensemble du support. pic.twitter.com/1YOvgij2V6 – Analogique (@analogue) 16 octobre 2021

Avec Analogue OS, vous pouvez explorer, découvrir et jouer à travers toute l’histoire, sauvegarder votre jeu à tout moment avec des cartouches, créer et partager des listes de lecture, suivre votre jeu et même développer vos propres cœurs FPGA pour aider à préserver l’historique des jeux vidéo. C’est tout pour l’amour des jeux vidéo.

Explorez la Library.Everywhere.Library est une base de données de niveau de référence pour jouer, explorer et partager. Un catalogage savant de l’intégralité de l’histoire du jeu vidéo. Recherchez et explorez dans toute son étendue : système par système, jeu par jeu, région par région, développeur par développeur, éditeur. Tout.

Rendez-le visuel – Ajoutez votre propre boîte, écrans de titre de jeu ou illustrations pour une manière magnifique et personnalisable de présenter chaque jeu.

Créez et partagez des listes de lecture Organisez et accédez à vos jeux préférés plus rapidement que jamais grâce à des listes de lecture. Créez à partir de zéro ou ajoutez des jeux à partir de leurs pages de bibliothèque. Oh, et partagez les listes aussi.

Enregistrez et capturez quand vous le souhaitez, même en même temps. Capturez (ou chargez) un état de sauvegarde en un instant, en direct tout en jouant à n’importe quelle cartouche de jeu.

Outils. Suivez votre jeu : rappelez-vous où vous étiez et où vous allez. Le système d’exploitation analogique fournit des outils qui vous permettent de revenir sur les statistiques clés du jeu, sur tous les systèmes. Des outils qui vous permettent d’anticiper et de suivre le jeu au fur et à mesure qu’il se déroule.

Jouez partout où vous jouez Le système d’exploitation analogique a été optimisé pour une (jeu) optimale sur Pocket et Dock. Sortie HDMI 1080p nette et sans décalage sur votre écran LCD/OLED, ou connectez-vous à un CRT/PVM via un DAC analogique pour une expérience authentique de l’histoire du jeu vidéo. Quel que soit le choix, c’est clair. Le système d’exploitation est conçu pour se connecter de manière transparente à pratiquement tous les contrôleurs 8BitDo Bluetooth, 2.4g et nouvelle génération. Filaire et sans fil.Avec mappage des boutons sur un contrôleur par contrôleur, système par système.

Des fonctionnalités uniques pour des systèmes uniques. Analogue se consacre à mettre en évidence les bizarreries et les attributs matériels distincts de chaque système de jeu vidéo avec révérence. Pocket propose des modes d’affichage originaux qui recréent, avec une précision étonnante, à un niveau inférieur au pixel, l’apparence et la sensation identiques d’un écran DMG original, d’un écran Game Boy Color, d’un écran Game Gear et plus encore. Le système d’exploitation analogique ne fait que commencer. Le système d’exploitation sera continuellement mis à jour et évoluera en tant que système d’exploitation concluant pour jouer et explorer toute l’histoire du jeu vidéo.

Image : analogique Image : analogique

Vous pouvez voir plus d’images du nouveau système d’exploitation analogique sur son site officiel. Après un retard le mois dernier, la poche analogique arrivera maintenant plus tard cette année en décembre et vous coûtera 199,99 $ USD ou votre équivalent régional.

Que pensez-vous d’un système d’exploitation pour aider à préserver l’historique des jeux vidéo ? Laissez un commentaire ci-dessous.