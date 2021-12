Analogue Pocket vous permettra bientôt d’enregistrer les photos de la Game Boy Camera sur une carte SD

L’Analogique Pocket, une console portable moderne qui peut lire les anciennes cartouches Game Boy, prend déjà en charge l’accessoire classique de l’appareil photo Game Boy 1998 de Nintendo. Mais avec une prochaine mise à jour du micrologiciel, Gizmodo rapporte que vous pourrez réellement faire quelque chose avec les photographies à faible résolution, en niveaux de gris et pourtant tout à fait cool qu’il prend. A savoir : les transférer sur une carte microSD.

Étant donné que la cartouche Game Boy Camera elle-même ne stocke que 30 photos, il est important de disposer d’un moyen de les exporter si vous ne souhaitez pas constamment conserver votre collection. À l’époque, la solution officielle de Nintendo était un petit accessoire d’imprimante thermique appelé Game Boy Printer qui pouvait se connecter à l’ordinateur de poche via son port de liaison. Mais étant donné sa dépendance au papier thermique propriétaire de 38 mm, ce n’est évidemment pas une excellente solution à long terme.

La Game Boy Camera, branchée sur une Game Boy originale.Photo de Vjeran Pavic / The Verge

En conséquence, au fil des ans, diverses solutions tierces et homebrew ont vu le jour. Il y a cet adaptateur de 20 $ pour connecter l’appareil photo à une imprimante moderne par exemple, et en septembre Gizmodo a également signalé un projet Raspberry Pi qui pourrait extraire des photos de l’appareil photo et les rendre accessibles sans fil depuis un navigateur.

Mais la solution d’Analog est la plus transparente à ce jour, à condition que vous puissiez réellement mettre la main sur son excellente console portable. Gizmodo note qu’il n’y a actuellement aucune date de sortie ferme pour la mise à jour du firmware 1.1, qui permettra les transferts de carte microSD. Mais à sa sortie, il devrait être disponible en téléchargement sur le site d’Analogue ici.