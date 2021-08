Analogue réapprovisionne le Super NT et le Mega SG plus tard dans la journée

Image : La vie de Nintendo

Analogue – la société derrière les consoles rétro luxueuses telles que l’Analogue NT Mini basée sur NES et la prochaine console Analogue Pocket et PC Engine / TurboGrafx-16, le Duo – a annoncé un réapprovisionnement de deux systèmes précédents, ainsi que son convertisseur DAC qui fait un le signal numérique joue bien avec les affichages analogiques.

Le diminutif Super NT et le Mega SG (qui jouent respectivement aux jeux SNES/Super Famicom et Mega Drive/Genesis) devraient être réapprovisionnés et disponibles à la commande sur le site Web de la société à partir de 11h HE / 8h PT / 16h BST / 17h CET, comme annoncé via Twitter :

Disponible le lundi 9 août 2021 à 8h PDT.

Limite de 2 par client par console.

Toutes les commandes seront expédiées d’ici la fin de la semaine. pic.twitter.com/7jICFFJUg9— Analogique (@analogue) 6 août 2021

La console de jeu Super Nintendo, qui a remplacé l’Analogique NT Mini exceptionnellement belle (et beaucoup plus chère), lancée en 2018. L’équivalent Sega est arrivé l’année suivante, et les deux sont devenus des articles populaires grâce à leur qualité globale, leur esthétique de conception plutôt attrayante, et la précision de sa technologie FGPA par rapport aux autres options d’émulation.

Ils ne sont peut-être pas le moyen le moins cher de jouer à votre bibliothèque de chariots 16 bits, mais ils sont certainement parmi les plus sexy si vous ne voulez pas vous soucier du matériel et des écrans hérités.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous êtes tenté de passer une commande sur l’une de ces beautés, ou si vous en avez déjà une (ou les deux) en votre possession.

