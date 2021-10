Analogue’s Pocket aura un système d’exploitation extrêmement sophistiqué pour sauvegarder des jeux vers et depuis des cartouches

Il n’y a toujours pas de date de sortie ferme pour l’Analogue Pocket retardé (en dehors de la fenêtre plus large « Décembre 2021 » que la société a fournie pour la dernière fois en septembre), mais Analogue cherche à aiguiser l’appétit des joueurs avec la prochaine meilleure chose: un regard approfondi sur AnalogueOS , le nouveau logiciel personnalisé qui alimentera le Pocket chaque fois qu’il arrivera réellement.

Comme on pourrait s’y attendre pour un appareil de jeu rétro, AnalogueOS présente un design minimaliste de style pixel-art qui est destiné à vous faire entrer dans les jeux aussi facilement que possible.

Mais Analogue prend au sérieux son objectif de créer l’appareil de jeu rétro ultime. Il y a une nouvelle fonctionnalité « Bibliothèque », avec une base de données massive que la société a construite à partir de zéro dans le but de servir d’archive historique complète pour les jeux rétro. Les joueurs pourront parcourir et explorer l’histoire des jeux et des développeurs classiques, triés par région, système, éditeur, etc. La bibliothèque permettra également aux joueurs d’insérer des images de boîte ou des écrans de titre pour les jeux auxquels ils jouent et même de lire des cartouches physiques pour identifier la révision et la version exactes d’un jeu. Il existe également une prise en charge des listes de lecture pour la création de listes personnalisées de favoris.

Les plus grandes fonctionnalités ne seront pas dans AnalogueOS 1.0, cependant

Mais l’une des fonctionnalités les plus intéressantes est ce que Pocket appelle « Mémoires », qui devrait permettre aux joueurs de capturer et de charger des états de sauvegarde directement vers et depuis une cartouche et même de les partager avec d’autres joueurs pour les charger sur leurs cartouches – ce que la société dit n’a jamais été fait auparavant. Les souvenirs permettront également aux joueurs d’enregistrer et de partager des captures d’écran, un élément de base des consoles modernes qu’il cherche à apporter aux jeux plus anciens.

Enfin, AnalogueOS offrira une variété d’outils pour suivre le jeu, y compris l’enregistrement de la durée et du moment où vous avez joué à des jeux spécifiques. AnalogueOS est également censé être un tremplin pour l’entreprise, qui sera (éventuellement) également disponible pour d’autres produits Analogue.

Et bien que tout cela semble très soigné, il y a beaucoup de mises en garde dans l’annonce d’Analogue ici. Par exemple, bien que les fonctionnalités de bibliothèque, de mémoire et de suivi sonnent toutes très bien, elles ne seront pas disponibles sur l’AnalogueOS 1.0 initial.

De plus, lorsque la fonctionnalité Bibliothèque arrivera, elle ne prendra en charge que les jeux Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy et Game Gear. La prise en charge de Neo Geo Pocket Color, Neo Geo Pocket, TurboGrafx-16 et Atari Lynx accompagnera les adaptateurs de cartouche à l’avenir.

Les premières consoles Pocket Analogue devraient être livrées « au plus tard en décembre ».