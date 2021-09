Analyse 2021/22 : Brooklyn Nets, meilleure attaque de tous les temps ?

La NBA saison 2021/22 C’est juste au coin de la rue. Ce mardi débutera le camp d’entraînement, dernière étape avant le début de la saison régulière, qui comptera à nouveau 82 matchs après deux saisons affectées par la pandémie mondiale de COVID-19.

L’une des équipes les mieux placées pour remporter la nouvelle bague de champion est Filets de Brooklyn. La franchise new-yorkaise a terminé une agence libre 2021 pratiquement exceptionnelle dans laquelle elle a encore amélioré son jeu offensif. Mais quelles sont vos forces et faiblesses pour le nouveau parcours NBA ?

Points forts : étoiles, attaque et profondeur

Le principal et le plus clair de tous est le nombre d’étoiles que Brooklyn a sur la liste. Aux ‘Big Three’ de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving se joignent Paul Millsap, le retour de LaMarcus Aldridge, et l’arrivée d’une Patty Mills qui a excellé aux derniers JO de Tokyo.

. @ Patty_Mills dans le bâtiment – pic.twitter.com/z63RcBsE24 – Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 21 septembre 2021

Le jeu offensif, dérivé de la première section, est pratiquement imparable. La saison dernière, les Nets ont réussi à obtenir le score offensif le plus élevé de l’histoire de la NBA (118,3) et ils ne pouvaient même pas compter sur près de leurs trois étoiles ensemble sur le terrain.

Les problèmes de profondeur que Brooklyn Nets avait l’année dernière ont également été corrigés. La blessure de Spencer Dinwiddie a laissé la franchise un peu à court de joueurs en rotation. Maintenant, avec Mills et Millsap à la tête de la deuxième unité, il semble que ce ne sera plus un casse-tête pour l’entraîneur Steve Nash.

Faiblesses : Blessures, vétérans et Kyrie Irving

Peu de faiblesses semblent avoir une équipe construite en détail pour être championne, et que tout autre résultat obtenu serait un échec absolu. Pourtant, les joueurs de ces Nets ont montré que le problème des blessures est plus que présent dans leur effectif. La préparation physique doit être beaucoup plus exigeante pour ne pas vivre la même chose.

L’ancienneté claire des joueurs de rotation peut être un autre facteur négatif pour ces filets. Il ne faut pas oublier qu’Aldridge revient après avoir surmonté des problèmes cardiaques qui ont conduit à sa retraite. Millsap, quant à lui, aura 37 ans cette saison.

Enfin, et bien qu’il soit l’une des grandes stars de la NBA, Kyrie Irving pose beaucoup de problèmes en raison de sa façon d’être. Le dernier d’entre eux, sa position claire «anti-vaccination» qui lui fera manquer plusieurs matchs de la saison dans les États qui interdisent à ceux qui ne sont pas vaccinés de jouer.