Analyse à court terme Ethereum Classic : opportunité courte

À ce jour, ETC enregistre une perte notable de 2,50%, uniquement au cours des dernières 24 heures. Il est possible qu’un facteur fondamental pousse les prix à la baisse ou qu’il s’agisse d’un simple point culminant de la saison des altcoins, car Bitcoin enregistre des gains alors qu’une grande partie des cryptos reste baissière.

Au moment de la rédaction de cet article, ETC se négocie exactement à 53,39 $, affichant une perte quotidienne de 3% et accumulant un total de 1,86% de pertes au cours des 7 derniers jours selon les données de CoinMarketCap. Nous vous racontons notre analyse d’Ethereum Classic.

Qu’est-ce qui fait baisser Ethreum Classic ?

Au cours des derniers mois, notre analyse montre un grand intérêt de la part des traders autour d’Ethereum Classic. Cela se voit dans les volumes de transactions et leur interaction sociale, où, au moins dans le premier point, une augmentation du niveau d’opérations avec lesquelles l’ETC a été trouvé pour les 2 premiers trimestres de l’année peut être observée. Il a même été classé comme l’un des altcoins les plus échangés au cours du mois de septembre, ajoutant une augmentation de 79% de son volume d’échanges.

Dans les graphiques Bitinfo, on peut le voir plus clairement :

Volume de transactions Ethereum Classic. Source : Bitinfocharts.

Le volume social a également augmenté, même s’il ne dépasse toujours pas le point qu’il a obtenu le 4 mai, les chiffres montrent une croissance significative que l’on peut voir si les chiffres sont comparés à ceux de l’année dernière. Vous faire savoir que chaque jour ETC continue de croître, il ne serait donc pas surprenant que le volume de ses spéculateurs le fasse aussi.

Ces données ne semblent pas suffisantes pour renvoyer le rallye haussier à ETC, car il ne s’agit pas d’un aspect fondamental d’une grande pertinence comme pourrait l’être l’adoption massive dans un pays ou similaire. Pourtant, ce sont toujours des données très importantes à considérer dans une analyse.

Analyse ETC à court terme

Dans la période de 4 heures, on peut voir que nous sommes entrés dans une période de consolidation au cours du mois d’octobre. C’est le bon moment pour avoir de la liquidité, car nous pourrions assister à une cassure haussière dans les prochains jours après avoir rejeté le support qui est à 50 $.

De même, tous les signaux sont baissiers dans notre analyse à court terme d’Ethereum Classic, il est donc important de faire preuve de prudence lors de la négociation. Depuis, il y a une résistance à 55$ qui empêche d’atteindre des niveaux plus élevés ; si on le casse, on pourrait atteindre 60$ et 75$.

Cette résistance à 55$ a été atteinte par les taureaux 3 fois, mais ils n’ont pas eu la force de la casser pour continuer plus haut. Au contraire, il a connu un retracement 3 fois vers le support le plus proche ; qui est exactement à 50 $.

S’il traverse la ligne médiane du canal descendant, la chute s’étendra à coup sûr jusqu’à 50 $. De plus, le RSI est inférieur aux normes normales et pénètre fortement le territoire de vente. Un facteur qui achève de confirmer la chute sont les EMA de 20 et 50 périodes ; à la fois en pente et à la recherche d’un croisement baissier.

À ce moment, ETC s’échange à 53 $ et enregistre une baisse qui reviendra à 50 $ pour poursuivre la formation du canal cumulatif. Nous vous suggérons de faire attention aux bougies pendant les prochaines heures. Car, en cas de casser la formation de ce canal à la baisse il est certain que nous nous reverrons à 46$.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

