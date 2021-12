Analyse approfondie de « Spider-Man: No Way Home »

Marvel Studios

Une note en haut : cet épisode contient du contenu qui détaille l’intégralité du MCU. Procéder avec prudence!

Votre sympathique gang de quartier Ringer-Verse est là pour briser le dernier de la série Spider-Man, Spider-Man: No Way Home. Le duo discute de Spider-Man en tant que personnage et de ses nombreuses itérations, des points généraux de l’intrigue, de leurs réflexions et prédictions pour les futurs versements, et plus encore.

