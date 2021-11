Analyse approfondie des ‘Eternals’ – The Ringer

Mal et Joanna s’assoient pour discuter des éternels très attendus de Marvel (04:14). Ils discutent de la nature conflictuelle de son score Rotten Tomatoes et de ce qu’ils pensaient avoir fonctionné et n’a pas fonctionné dans la dernière épopée du MCU. Plus tard, ils sont rejoints par Jomi pour répondre à vos questions sur le sac postal (1:47:25). Après cela, Joanna s’assoit avec les scénaristes du film Kaz et Ryan Firpo pour discuter de la présentation de leurs idées sur grand écran (1:59:06).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Invité : Kaz et Ryan Firpo

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple