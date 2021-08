Analyse approfondie des prévisions de prix du top du cycle 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

Pour l’avenir, le reste du cycle actuel peut se dérouler de plusieurs manières. Voici deux scénarios que nous prévoyons de jouer tant que les données techniques et en chaîne continueront de montrer de la force.

Nos objectifs de prix sont fortement basés sur le temps, les conditions et combinent plusieurs formes d’analyse. En supposant que le prix du bitcoin atteigne les principaux objectifs techniques à la hausse et que les métriques en chaîne émettent des signaux de vente importants, la probabilité d’un sommet du marché haussier augmentera considérablement.

Si les principaux objectifs techniques à la hausse sont testés et que les métriques en chaîne montrent peu ou pas de signes de pression de vente significative, le BTC peut facilement augmenter.

Comme toujours – ce qui suit n’est pas un conseil financier et la seule opinion de l’écrivain. Veuillez vous référer à la clause de non-responsabilité complète au bas de cette page.

Cas de référence : 96 000 $ d’ici décembre 2021

Nous pensons que BTC peut atteindre 96 000 $ d’ici décembre 2021 dans notre scénario de base. BTC n’aura qu’à doubler aux prix actuels (~ 48 000 $ au moment de la rédaction de ces lignes), ce qui, à notre avis, est raisonnable compte tenu de l’épuisement profond de l’offre de BTC.

Pour atteindre ce niveau de 96 000 $, BTC doit d’abord dépasser la principale zone de résistance entre 51,1 et 58 000 $.

Au cours de ce nouveau test de résistance majeure, il est crucial de surveiller les métriques en chaîne et surtout de vérifier que les détenteurs à long terme et les entités détenant de grandes quantités d’approvisionnement illiquide ne vendent pas.

Si aucun signal de vente en chaîne ne clignote, cela ouvrira probablement la voie à un nouveau test du record actuel (~ 65 000 $) enregistré en avril 2021. Le graphique ci-dessous montre une estimation approximative de l’un des nombreux chemins que BTC pourrait prendre pour atteindre notre objectif de base de 96 000 $.

Graphique par TradingView.

La résistance technique et en chaîne supérieure à 58 000 $ n’est pas aussi lourde que la zone de 56 à 58 000 $. Étant donné que de nouveaux gros acheteurs continuent d’entrer sur le marché et que les shorts continuent d’être liquidés, dépasser le précédent record ne nécessitera pas beaucoup d’efforts.

Une fois que le BTC aura clôturé au-dessus du niveau actuel de l’ATH (64,8 000 $), nous pouvons nous attendre à une accélération de la hausse à mesure que le prix du bitcoin entre dans la phase de découverte du prix. Ce dernier représente les niveaux où un actif n’a jamais été négocié auparavant ; par conséquent, il n’y a pas de niveaux de résistance antérieurs.

En utilisant le cycle de 4 ans et les données de réduction de moitié du BTC, Bitcoin a historiquement atteint le sommet de ses marchés haussiers à la fin du quatrième trimestre de l’année suivant la réduction de moitié.

Cela indique qu’un sommet de soufflage pourrait se produire en décembre 2021, si BTC continue de suivre ce modèle. La consolidation plus longue que prévu entre 30 000 $ et 40 000 $ donne à Bitcoin moins de temps pour former une structure plus élevée. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit que d’énormes courses paraboliques peuvent se produire en très peu de temps, tout comme celle qui s’est produite entre janvier et avril 2021 (27 000 $ à 65 000 $).

Une autre raison pour laquelle nous pouvons nous attendre à des prix nettement plus élevés plus tard cette année est la formation de la structure Elliott Wave depuis la fin de 2018. Bitcoin semble avoir terminé la vague 3 à la hausse, culminant à 64,8 000 $, avec une correction complexe de la vague 4, atteignant 28,8 000 $. Avec le récent rallye d’août plus élevé, il semble que Bitcoin entame la cinquième vague haussière finale, poussant peut-être le prix du bitcoin nettement au-dessus des précédents sommets historiques.

Dans ce scénario, entre les sommets historiques d’avril-2021 et notre objectif de base de 96 000 $, nous nous attendons à ce que les baleines distribuent lentement du BTC aux détaillants qui poursuivent le rallye. Plus nous voyons de distribution en chaîne, plus BTC est susceptible de se rapprocher d’un sommet macro.

La communauté crypto a discuté de la probabilité que le cycle du marché haussier se prolonge jusqu’au début du premier trimestre ou du deuxième trimestre 2022. Cela doit être pris en considération et peut être considéré comme un catalyseur haussier. Si le marché haussier se prolonge jusqu’au début de 2022, cela augmente en fait notre objectif de base de 96 000 $ aux prochains niveaux confluents entre 110 000 $ et 115 000 $.

178 000 $ BTC : le cas haussier

Nous pensons que BTC peut atteindre notre objectif de scénario haussier de 178 000 $ d’ici décembre 2021 ou un peu plus tard, au cas où le cycle se prolongerait jusqu’en 2022.

Cela nécessitera une pression de vente minimale sur la chaîne, d’autant plus que le prix du bitcoin dépasse les 100 000 $. Tant que les détenteurs à long terme continuent de détenir, même avec BTC à 100 000 $, nous pouvons facilement nous attendre à ce que les prix augmentent.

Ce scénario dépend de l’épuisement constant de l’offre, où la majorité du BTC reste illiquide. Le graphique ci-dessous est une estimation approximative du chemin possible que Bitcoin pourrait emprunter pour atteindre l’objectif haussier. Ce qui suit n’est qu’une des nombreuses façons dont cela peut se dérouler :

Graphique par TradingView.

Nos objectifs techniques à la hausse ont trouvé des niveaux élevés de confluence autour de 178 000 $ à 190 000 $. Cela correspond également à divers autres modèles techniques, ce qui en fait un domaine d’intérêt pour le sommet du marché haussier de 2021.

Dans ce scénario, nous pouvons nous attendre à ce que les baleines Bitcoin et les entités détenant de grandes quantités d’approvisionnement illiquide commencent à se distribuer rapidement. L’action des prix à ce stade sera probablement devenue parabolique, avec des bougies de 10 000 $ imprimées fréquemment. À ces prix, les métriques de valorisation en chaîne telles que le MVRV pourraient atteindre les pics du cycle précédent en fonction de l’activité sur le réseau Bitcoin.

Bien que ces objectifs à 6 chiffres puissent sembler intimidants, ils représentent moins de 4 fois plus que les niveaux actuels.

Pour souligner cela, les scénarios sont basés sur le temps et sur des conditions. Cela dépend fortement d’une variété de métriques en chaîne qui émettent des signaux d’avertissement, en particulier lorsque le prix du bitcoin atteint des objectifs techniques très confluents à la hausse.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC vise actuellement à valider un signal d’achat technique majeur qui a éclaté la semaine dernière, pour passer d’un recul à mi-cycle à une poursuite du marché haussier.

Idéalement, la zone de résistance de 51,1 à 58 000 $ doit être supprimée avec une solide poussée pour tester à nouveau les sommets historiques à 64,8 000 $. Les prochaines semaines d’action sur les prix sont essentielles pour déterminer le scénario de base ou le scénario haussier.

La source