Analyse Azahara Muñoz de la Solheim Cup 2021 dans l’Ohio

Journée d’entraînement de la Solheim Cup (© Golffile | Tom Boland)

Coups lâches sur le Coupe Solheim. Si j’aimerais être là-bas dans l’Ohio ? Buaaaa… Je ne voudrais plus rien. Mais c’est ce qu’il touche et je vais le vivre avec la même ou plus d’intensité depuis chez moi. Je ne pense pas qu’il y ait un fan plus fanatique au monde que moi. Allez Europe ! Je vous dis mes pensées avant la grande bataille…

L’Europe … Eh bien oui, je suis d’accord avec ce que j’ai entendu et entendu cette semaine. Je pense que nous avons l’équipe la plus forte de l’histoire. Nous pouvons gagner. Je pense sincèrement que nous allons gagner. Ensuite, nous savons ce qui se passe, c’est le golf, le match play et la Solheim Cup, tout peut arriver, mais j’aime notre équipe. Je le dis doucement pour ne pas porter malheur : je pense que cette année on va gagner aux Etats-Unis.

Une revue de l’Europe… Bien que dans le classement les Américains nous mangent, je pense honnêtement que notre équipe est meilleure. Anna Nordqvist joue incroyable et s’il y a une joueuse au monde que j’aurais peur d’affronter en match play, c’est bien Anna. Nanna Madsen joue aussi très bien, je vois Georgia Hall très bien, Matilda Castren joue phénoménale, Madelene Sagstrom est aussi dans un grand moment… Plus tard, Carlota et Mel Reid n’arrivent sûrement pas au top de leur forme, mais Solheim les transforme et ils en tirent le meilleur, Céline Boutier n’était pas très bonne non plus, mais une sorte de ‘joker’ pour l’Europe, elle peut jouer partout où on la met, en quatuor, en fourball, en individuel, elle est toujours performante, échoue peu et est très bon avec le putt. Sophia Popov ne semble pas non plus au sommet, mais Solheim est différent.

Une nuance importante sur le Korda … Originaire des États-Unis, l’une de celles qui m’imposent le plus de respect est Lizette Salas. C’est fou à Solheim et il joue bien dessus. Est très dangereux. Mieux vaut ne pas la rencontrer. Évidemment, que dire du Korda. Il est clair qu’ils sont très bons et les plus dangereux. Mais ici, je veux faire une nuance. Il y a quelque chose de positif pour l’Europe. Jessica ne va jouer que trois fois, le quatuor tous les jours et l’individuel, donc ils ne vont pas jouer la meilleure balle parce que l’histoire dit qu’ils ne vont pas bien. On verra ce que fait Nelly, peut-être qu’elle jouera avec Megan ou peut-être qu’elle se reposera au moins un point, ne l’excluons pas. Dit pour eux-mêmes : leur intérêt principal est de gagner leurs points au-dessus de ce dont l’équipe peut avoir besoin, et cela peut jouer en notre faveur.

Une autre que je n’aime pas du tout est Danielle Kang. Je n’aime pas ça dans le sens où ça force le respect. Non seulement elle est très bonne et elle le fait particulièrement bien en match play et à Solheim, mais aussi jouer contre elle est inconfortable, cela rend les matchs très difficiles pour vous. Ally Ewing est également très bonne et celle qui m’offre un peu plus de doute est Megan. C’est très bien, mais je ne sais pas dans quelle mesure il montrera sa meilleure version à Solheim, avec autant de pression.

Une conversation à l’aéroport… J’ai récemment rencontré Stacy Lewis, Nelly Korda, Megan Khang et Jessica Korda avant de prendre l’avion. Ils parlaient du Solheim et de la préparation du terrain. Au cas où vous ne le sauriez pas, Stacy est l’assistante de Pat Hurst en Amérique. Je leur ai dit s’ils préféraient que je parte, mais ils s’en fichaient. Stacy a commenté qu’ils allaient préparer le terrain en coupant le rough dans des zones spécifiques des fairways pour permettre aux Américains de frapper plus facilement… J’étais un peu à damier. Je ne voulais rien dire, mais c’est que les Européens l’ont frappé très, très fort, autant ou plus qu’eux.

La pression publique… C’est une corvée majeure. 120 000 personnes sont attendues et il n’y a personne d’Europe à cause des restrictions. Il ne fait aucun doute que ce sera assez difficile, mais dans ce sens j’aime aussi beaucoup notre équipe. Charley Hull s’en fout du public, Carlota aussi, Mel aussi, Matilda… attention avec Matilda, je n’ai pas vu de fille qui se soucie plus de tout ce qui l’entoure, j’aime cette fille, elle s’en fout huit à quatre-vingts et pour Solheim c’est brutal. C’est a priori, bien sûr, on verra plus tard, mais c’est l’impression que cela me donne. Et avec Madelene Sagstrom la même chose, si une équipe peut avec cet environnement, ils le sont.

Les premiers couples du quatuor… J’adore. Anna et Matilda forment un duo super fort, ils ne se trompent pas. Hall et Boutier sont très bons et évidemment ils se lient d’une manière incroyable. Ils frappent tous les deux très bien et ne manquent pas. Reid et Leona vont très bien. Mel, tu as une griffe brutale et Leona est tellement bonne. Il ne manque pas et vous ennuie à coups de pied. Charlie et Emily Pedersen l’ont frappé très fort et ils peuvent sortir. C’est le seul jeu où je vois que tout peut sortir, mais si ça se passe bien, ils peuvent gagner à 14 ans.

Allez Europe !!