Analyse Bitcoin Cash: Bulls Eye Break au-dessus de 650 $

Le prix au comptant du Bitcoin a amorcé une augmentation importante au-dessus de la zone de 550 $ par rapport au dollar américain. Le prix se négocie maintenant au-dessus de la zone de 600 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Il y a eu une cassure au-dessus d’un triangle de contraction majeur avec une résistance proche de 602 $ sur le graphique en 4 heures de la paire BCH/USD (flux de données de Coinbase). La paire consolide ses gains et pourrait envisager d’autres hausses au-dessus de 635 $ et 650 $.

Le prix au comptant du Bitcoin montre des signes positifs supérieurs à 600 $ par rapport au dollar américain, comme le bitcoin. Le BCH/USD pourrait reprendre sa hausse tant qu’il est supérieur à 570 $.

Analyse du prix du Bitcoin Cash

Le prix au comptant du Bitcoin a commencé une augmentation importante par rapport à la zone de 520 $. BCH a franchi le niveau de résistance de 580 $ et la moyenne mobile simple de 55 (4 heures).

Le prix s’est installé au-dessus du niveau de 600 $ et a dépassé le niveau de 600 $. Il y a également eu une cassure au-dessus d’un triangle de contraction majeur avec une résistance proche de 602 $ sur le graphique en 4 heures de la paire BCH/USD. Un sommet s’est formé près de 637 $ et il consolide maintenant ses gains.

Il se négocie près du niveau de 628 $. Un support initial est proche du niveau de 620 $. Il est proche du niveau de retracement Fib de 23,6% de la vague récente, du plus bas de 567 $ au plus haut de 637 $.

Le premier support majeur est proche du niveau de 600 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Il est proche du niveau de retracement Fib de 50% de la vague récente, du plus bas de 567 $ au plus haut de 637 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 570 $, en dessous duquel les ours pourraient viser un test de 500 $.

Une résistance immédiate est proche du niveau de 635 $. La prochaine résistance majeure pourrait être de 640 $. La zone de rupture principale est proche du niveau de 650 $. Une cassure nette au-dessus de 635 $ et 650 $ pourrait déclencher un nouveau rallye. Dans le cas indiqué, le prix pourrait monter vers le niveau de 700 $.

En regardant le graphique, le prix au comptant du bitcoin se négocie maintenant au-dessus de la zone de 600 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Dans l’ensemble, le prix consolide ses gains et pourrait envisager d’autres hausses au-dessus de 635 $ et 650 $.

Indicateurs techniques

4 heures MACD – Le MACD pour le BCH/USD s’accélère lentement dans la zone haussière.

4 heures RSI (Relative Strength Index) – Le RSI pour BCH/USD est maintenant au-dessus du niveau 50.

Niveaux d’assistance clés : 600 $ et 570 $.

Niveaux de résistance clés – 635 $ et 650 $.

Mots clés : BCH, Bitcoin Cash