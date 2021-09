Analyse Bitcoin : où allons-nous ?

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour du Bitcoin, et il est possible que ce soit parce que, selon plusieurs analystes, il est possible qu’il soit sur le point d’atteindre et de dépasser 60 000 $ dans les mois à venir. Cependant, avant cela, nous devons considérer les aspects fondamentaux pour BTC.

Au début du rapport, Bitcoin se négocie à 51 377 $ et enregistre un gain sur les dernières 24 heures de 2,27% et un gain cumulé sur 7 jours de 7,8% selon CoinMarketCap.

Bitcoin pourrait atteindre son ATH pour ces raisons

Tout d’abord, nous devons souligner une nouvelle importante qui vient d’émerger il y a quelques heures, où il ressort qu’El Salvador a déjà établi que Bitcoin aura cours légal dans le pays ; ces changements prendront effet à partir de mardi.

En plus de cela, un fonds Bitcoin totalisant 150 millions de dollars a été récemment approuvé dans le même pays. Cependant, l’action des prix refuse d’abandonner les gains même si BTC est soutenu par d’excellents fondamentaux ; qui pourrait facilement vous positionner au-dessus de 55 000 $.

D’autre part, nous avons également remarqué une excellente reprise du taux Bitcoin HASH ; Rappelons-nous qu’il y a quelques jours, il était tombé en raison de la répression constante de la Chine contre les mineurs. Cependant, il s’est consolidé cette semaine dernière au-dessus de 130 EH/s.

Il est à noter que l’analyste de marché et créateur du modèle Stock-To-Flow souligne qu’il existe une possibilité que Bitcoin atteigne le chiffre fixé par son indicateur pour novembre-décembre. Nous parlons de voir BTC près de 100 000 $ ou plus. Les mots de PlanB étaient :

Les prévisions du modèle Stock-to-flow sont toujours valables, il est donc certain que BTC dispose d’une moyenne de 100 000 $ pour la période de réduction de moitié 2020-2024. Plan B. Source : Twitter.

Analyse à court terme et aperçu de BTC

Dans notre analyse de Bitcoin, nous notons que la reine a suivi un modèle qui a révélé la date de l’automne prochain. Je vais vous l’expliquer, comme on peut le voir dans le graphique du bas, les lignes verticales marquent les points auxquels le RSI était à des niveaux de surachat.

À ce degré, les commerçants commencent à prendre des bénéfices ; ce qui coïncide totalement avec les résistances qui avaient été créées auparavant par BTC.

L’action entreprise par les commerçants provoque la correction du prix jusqu’à ce qu’il tombe en dessous de l’EMA de 25 périodes et atteigne la marge inférieure du canal de régression ; Compte tenu des ordres d’achat / vente actuels du marché, nous notons qu’il est peu probable que le BTC revienne en dessous de 49 000 $.

Cependant, la prochaine correction est projetée à près de 50 000 $ dans 2-3 jours.

Analyse Bitcoin en 4 heures. Source : TradingView.

Résumé : Que va-t-il se passer ?

Tout d’abord, il convient de noter que notre analyse du Bitcoin pointe vers une correction proche de 50 000 $. Malgré tout, compte tenu du nombre élevé d’ordres d’achat que l’on peut voir sur Binance, nous réalisons à quel point il serait presque impossible de perdre ce niveau aujourd’hui.

Et comme nous le suggérons, les ordres de vente sont affichés à 51 000 $ par les commerçants qui en tirent profit. On peut même dire que la résistance la plus élevée du BTC se situe à ce niveau, et si nous la surmontons nous pourrions facilement atteindre 59 000 $. Restez à l’écoute des graphiques et suivez-nous, ici on vous dit tout.

