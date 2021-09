Analyse : Brooklyn Nets, maintenant ou jamais après avoir sacrifié son avenir

Filets de Brooklyn a construit au cours des deux dernières saisons un ‘tout compris’ pour obtenir sa première bague de champion. Ce qui a commencé avec la signature de Kevin Durant et Kyrie Irving dans Free Agency 2019, s’est terminé par la formation d’une “super équipe” conçue uniquement et exclusivement pour concourir à court terme. NBA.

Et c’est que les Nets ont sacrifié pratiquement tout leur avenir à moyen et long terme dans la compétition de basket nord-américaine. Pour atteindre le modèle qu’ils ont atteint, il a fallu recourir à l’inclusion des premier et deuxième tours de Draft dans les transferts effectués par des joueurs comme James Harden et des sorties comme celle récente de DeAndre Jordan.

La réalité est que les Brooklyn Nets n’ont pratiquement plus de rondes de repêchage jusqu’à la prochaine édition de 2027. C’est-à-dire d’ici six ans :

NBA Draft 2022 : 1er et 2e tours transférés. NBA Draft 2023 : 1er tour, échange avec les Houston Rockets, et 2e tour, échangés. NBA Draft 2024 : 1er et 2e tours échangés. NBA Draft 2025 : 1er tour, échange avec les Houston Rockets, et 2e tour, échangés. NBA Draft 2026 : 1er et 2e tours échangés. NBA Draft 2027 : 1er tour, échange avec les Houston Rockets.

Menace de dynastie

Cette situation est pourtant loin d’inquiéter pour les Brooklyn Nets qui espèrent voir leurs trois stars renouvelées avec des contrats pluriannuels avant le début de la saison régulière. Ainsi, au moins, ils s’assureront de concourir pour les quatre prochaines saisons NBA.