Analyse : C’est ainsi que joue Santi Aldama, le nouveau Pau Gasol de Memphis ?

La course NBA commence pour Santi Aldama. Le joueur espagnol, qui a été sélectionné par Grizzly de Memphis en position n. 30 de la dernière Draft 2021, il a récemment signé un contrat avec la franchise Tennessee garanti pour les deux prochaines saisons de compétition. C’est-à-dire jusqu’en 2023, et en échange de 3,3 millions de dollars.

Bien que sa performance dans la NCAA avec l’Université Loyola ait été extraordinaire lors de sa dernière année (21,2 points, 10,1 rebonds et 51,3% de tirs sur le terrain), ce fut une surprise de voir l’attaquant de puissance être choisi au 1er tour du repêchage. . La confiance que les Grizzlies lui accordent est très élevée. Mais comment joue cette prometteuse recrue espagnole ? Voici son analyse NBA :

Qualités de base

Aldama est un attaquant de puissance ouvert qui mesure 2,11 mètres. Il peut jouer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du panier, ce qui est essentiel dans la NBA d’aujourd’hui pour un joueur de grande taille. Il est capable de manier le ballon quand c’est nécessaire, et c’est un excellent lanceur avec ses pieds immobiles.

La polyvalence de votre attaque

En ce qui concerne l’offensive, il convient de noter à quel point Santi Aldama est polyvalent pour marquer des points de différentes manières. Il peut recevoir de l’extérieur, pénétrer et se déplacer jusqu’à ce qu’il soit relâché pour tenter le lancer de trois. Au cours de cette dernière saison, il a tiré 36,8% en triples après avoir passé. Sa mécanique de tir a un point de sortie très élevé, ce qui le rend difficile à repérer.

Défense, votre tendon d’Achille

Malgré ses qualités physiques, l’aspect défensif est le sujet dans lequel l’Espagnol manque le plus de faiblesse aujourd’hui. Il a du mal à effectuer des mouvements latéraux en raison de sa faible vitesse. C’est ce qui a fait qu’Aldama lui-même n’a pas été choisi dans une meilleure position dans le projet. En fait, on s’attendait à ce qu’il ne soit même pas au 1er tour pour cela.

La pression des comparaisons

Avec tout cela, Santi Aldama arrive en NBA comme l’une des recrues de sa progéniture avec le plus de talent de la génération, et sans aucun doute nous devrons être attentifs à chacun de ses mouvements. Cependant, il aura une pression supplémentaire sur les Grizzlies de Memphis en tant que quatrième joueur espagnol à jouer dans la franchise, après Pau et Marc Gasol, et Juan Carlos Navarro.