Analyse: Comment le Bayern Munich peut-il collecter des fonds pour les transferts cet été?

Si vous avez suivi le Bayern Munich cette saison, vous savez que le club est un peu mince sur le département de la profondeur. Alors que Manchester City vient de se qualifier pour une finale de la Ligue des champions tout en tournant son premier XI chaque semaine, le Bayern a été anéanti par la fatigue et les blessures cette saison.

Le problème est aggravé par le fait que David Alaba, Javi Martinez et Jerome Boateng quittent tous le club cet été. Bien que leurs départs puissent libérer des salaires pour d’autres joueurs, tous les trois partiront sans qu’un sou ne soit versé sur les comptes du club. C’est une situation très malheureuse dans l’ensemble.

Alors, avec tout cela à l’esprit, et des revenus déjà dévastés par la pandémie, comment le Bayern Munich peut-il lever des fonds pour faire les renforts d’équipe nécessaires cette saison? Eh bien, jetons un coup d’œil:

La liste de non-vente

Le Bayern Munich n’a pas beaucoup d’actifs vendables pour le moment – du moins, peu dont l’équipe peut se permettre de se séparer. Laisser Alaba partir sans frais de transfert a été un piètre spectacle de la part des patrons, car il aurait rapporté au moins 25 à 30 millions d’euros s’il lui restait même un an sur son contrat. Cela aurait pu payer un transfert à un poste clé.

Quoi qu’il en soit, avant de plonger dans les options de collecte de fonds, voici un bref aperçu des joueurs que le club NE PEUT PAS vendre:

Robert Lewandowski. D’une manière ou d’une autre, une partie de la base de fans est arrivée à la conclusion que le Bayern Munich devrait vendre Robert Lewandowski et investir l’argent dans Erling Haaland. C’est une notion ridicule, car Lewandowski est toujours meilleur que Haaland dans les ligues pour le moment, et le Norvégien coûterait beaucoup plus cher que ce qui serait gagné en vendant Lewy. Le vendre doit être hors de question – donnez-lui plutôt une prolongation de contrat.

Kingsley Coman. Encore une fois, certains pensent qu’il serait facile de vendre Coman et de trouver une mise à niveau sur le marché des transferts. Malheureusement, les joueurs du calibre de Coman seront toujours beaucoup plus chers que le Français ne l’a jamais été. Le Bayern lui a obtenu un accord à prix réduit avec la Juventus qui n’a pas réalisé le talent qu’ils avaient. Le laisser partir serait une erreur.

Niklas Sule. Avec l’arrivée d’Upamecano, la place de Sule dans la gamme semble assez fragile. Cependant, le grand Allemand offre de la profondeur sur la ligne de fond, en particulier à l’arrière droit où Benjamin Pavard n’a pas de doublure. Tout l’argent gagné en le vendant devrait immédiatement être redirigé vers un investissement pour la position RB – et les bons arrières droits ne sont pas bon marché (voir: Bouna Sarr pour un exemple négatif).

Les invendables

Il y a des joueurs qu’aucun club ne touchera avec un poteau de péniche de dix pieds. Le Bayern adorerait probablement les faire avancer, mais cela semble impossible pour le moment.

Fiete Arp. Personne ne paie un centime pour Arp pour le moment. L’ancien jeune hambourgeois a été dévasté par des blessures et a régressé en tant que joueur. Sa carrière est complètement déraillée et il ne quittera probablement le Bayern pour de bon qu’à l’expiration de son contrat.

Bouna Sarr. Les patrons ont donné à cet homme un contrat de quatre ans – il reste un moment. Il y a peut-être une chance qu’un club puisse tenter sa chance sur lui, mais il est peu probable que Sarr bouge alors qu’il a déjà un beau contrat au Bayern.

Ventes potentielles

Maintenant, nous prenons. Qui peut réellement vendre le Bayern cet été? Eh bien, la liste n’est pas géniale …

Corentin Tolisso (prix estimé: 20 M €). Le Français est probablement le meilleur pari du Bayern pour récolter de l’argent cet été. Des clubs comme la Juventus peuvent payer un montant décent pour voir Tolisso revêtir leurs couleurs, et le joueur lui-même a probablement besoin d’un changement de décor. Le seul problème est que son départ nécessite un remplacement – et le Bayern est déjà mince dans le département du milieu de terrain.

Adrian Fein (prix estimé: 8 M €). Fein a eu un crédit médiocre au PSV Eindhoven et reviendra probablement à Munich cet été. À moins qu’il ne fasse partie de la rotation avec la première équipe, il est probable qu’il sera vendu purement et simplement. Il y a de bonnes chances que quelqu’un vienne le chercher pour environ 8 millions d’euros, mais dans ce climat post-pandémique, nous sommes peut-être un peu optimistes.

Joshua Zirkzee (prix estimé: 8-10 M €). Zirkzee vient de se retirer d’un prêt échoué à Parme, mais il a encore des prétendants à l’étranger. Retirer environ 8 à 10 millions d’euros d’une vente pour le Néerlandais serait une énorme affaire pour le Bayern, car il n’a plus vraiment de rôle à jouer pour l’équipe.

Lars Lukas Mai (prix estimé: 10-12 M €). Mai est l’un des meilleurs talents à sortir du FCBII depuis longtemps, mais ses chances de faire partie de la première équipe semblent minces. Il a accumulé une expérience significative en 2.Bundesliga pendant son prêt cette saison, et il y a probablement des équipes de Bundesliga qui pourraient payer environ 10 millions d’euros pour un jeune de son calibre.

Christian Fruchtl (prix estimé: 4-5 M €). Christian Fruchtl a pratiquement perdu un an en prêt à Nuremberg, et il est temps de le vendre. Manuel Neuer ne ralentit pas et Alex Nubel attend déjà dans les coulisses. Le pauvre gars a besoin de jouer, et le vendre pour tout ce que nous pouvons obtenir est probablement la bonne option.

Prêts possibles

Bien sûr, il est également possible que le Bayern puisse lever des fonds via des accords de prêt. Certains des plus importants sont:

Chris Richards. Hoffenheim adore Chris Richards et joue régulièrement avec eux. Obtenir un autre prêt pour l’Américain pendant qu’il récolte les avantages de jouer au football de haut niveau serait une bonne affaire, en particulier avec tous les arrières centraux du Bayern pour le moment.

Alexander Nubel. Monaco voudrait que Nubel soit prêté et le joueur doit jouer. Il est peu probable que Manuel Neuer abandonne ses minutes de si tôt, donc le prêter est la seule option. Un gardien du calibre de Nubel pourrait générer une somme d’argent décente, et cela profiterait au Bayern à long terme de le faire jouer régulièrement en Ligue 1. Espérons que Brazzo y parvienne.

Photo de Roland Krivec / DeFodi Images via .

Sur la base de tout ce qui est écrit ci-dessus, le Bayern Munich pourrait théoriquement générer jusqu’à 40 millions d’euros de transferts supplémentaires cet été, en supposant que nous ne soyons pas trop dans le rouge en achetant Upamecano et Nagelsmann. Malheureusement, la vraie vie est plus compliquée que la théorie, et négocier et conclure tous ces accords serait un cauchemar pour le front office – en particulier lorsque les clubs savent que le Bayern doit vendre.

Ainsi, alors qu’un transfert Camavinga ou Neuhaus pourrait être théoriquement possible, les fans ne devraient pas s’attendre à ce que le Bayern Munich fasse d’autres grosses signatures cet été. Des contrats de prêt de style périsique ou des jeunes talents – c’est ce que nous allons obtenir de mieux. Espérons que cela suffit, car il y a beaucoup en jeu.