Analyse: Comment le Bayern Munich peut-il remplacer Robert Lewandowski contre le RB Leipzig?

Alors que la trêve internationale s’achève, les meilleurs clubs d’Europe se préparent pour l’étape la plus cruciale de la saison. Pour le Bayern Munich, le tout premier match retour implique un affrontement contre le RB Leipzig, deuxième, une rencontre qui pourrait décider qui remportera la Bundesliga.

Malheureusement pour Hansi Flick, Robert Lewandowski a de fortes chances de rater le match en raison d’une blessure aux ligaments du genou. L’attaquant polonais a dû rentrer prématurément de ses fonctions internationales après avoir été remplacé contre Andorre, et devrait être absent pendant 5 à 10 jours. Des sources proches du club affirment qu’il n’a eu qu’une chance de jouer 50-50 contre Leipizg samedi.

C’est, bien sûr, loin d’être optimal pour le Bayern Munich. Le RB Leipzig est la seule équipe que Hansi n’a pas réussi à battre, même une fois en son temps en tant qu’entraîneur du Bayern, et Julian Nagelsmann a le don de faire jouer ses équipes contre les Bavarois. En l’absence de Lewy, il manquera au Bayern un homme qui a marqué 35 buts en 25 matches de championnat cette saison. C’est plus que ce que la plupart des clubs peuvent gérer en un an.

Par conséquent, la question est: qui devrait le remplacer?

Option 1: Choupo-Moting chez l’attaquant

Choupo time? Photo par Alexander Hassenstein / .

L’homme. Le mythe. La légende. Lewy qui? EMCM est le meilleur attaquant du monde.

Blagues à part, Eric Maxim Choupo-Moting est la principale option de sauvegarde du Bayern à l’attaquant, et ce sont les types de matchs auxquels il a été amené à jouer.

Hansi Flick avait déjà donné à l’ancien PSG quelques minutes décentes en tant que sous-marin avant la pause internationale, et il a même marqué contre la Lazio en Ligue des champions – un adversaire avec lequel même Lewy avait du mal.

Choupo a quelques atouts clés dans son jeu qui en font un bon remplaçant pour Lewandowski. Son jeu de hold-up et son jeu de pressage global sont assez décents, et il a eu deux semaines pour s’entraîner aux côtés de Thomas Muller et construire une chimie avec le roi assistant du Bayern. Son profil signifie que Hansi Flick n’a pas besoin d’apporter de changements significatifs à sa tactique avant le match de Leipzig, ce qui est toujours un avantage pour l’entraîneur.

Malheureusement, Choupo n’a pas 1 / 10e de la sortie brute que Lewandowski peut générer, donc le fardeau de marquer retombera sur ses coéquipiers. Même avec la richesse du talent offensif du Bayern, remplacer le meilleur attaquant du monde n’est pas une mince affaire.

Option n ° 2: Thomas Muller comme un faux 9

Les observateurs de longue date du Bayern Munich savent très bien que Thomas Muller ne fonctionne pas bien en tant qu’attaquant. Le Raumdeuter est à son meilleur lorsqu’il a un homme cible pour créer un espace qu’il peut exploiter. En l’absence de ce genre de joueur, les talents de Muller, bien qu’efficaces, sont quelque peu gaspillés dans un faux rôle.

La seule raison pour laquelle je suggère cela comme une alternative viable pour le jeu de Leipzig est à cause d’un seul homme – Hansi Flick. C’est un entraîneur qui sait exactement comment fonctionne l’enquêteur spatial. Si quelqu’un peut trouver une configuration qui utilise les forces de Thomas comme un faux 9, c’est bien lui.

Pourrions-nous en voir plus samedi? On peut l’appeler l’appariement MooMoo.Photo de ANDREAS GEBERT / POOL / . via .

Passer à travers cette option signifie que quelqu’un doit entrer et occuper le rôle AM. Heureusement, Flick a juste l’homme pour le travail.

Jamal Musiala, le Muller-regen de 18 ans, est clairement le meilleur choix. Il a fait ses preuves cette saison, jouant un rôle clé dans la victoire du Bayern contre Leipzig lors du Hinrunde l’année dernière, et marquant lors de la victoire 4-1 contre la Lazio à l’extérieur en Ligue des champions. Malgré sa jeunesse, le jeune a montré qu’il pouvait performer au plus haut niveau.

Musiala a le talent, la rapidité et la sensibilité tactique pour former un partenariat synergique solide avec Thomas Muller en haut. Le seul problème est le fait que l’alignement sera entièrement non testé lors de son entrée sur le terrain contre Leipzig. Ce qui fonctionne en théorie peut ne pas fonctionner aussi bien sur un terrain de football.

Option 3: Serge Gnabry à l’attaquant

Avec Kingsley Coman et Leroy Sane disponibles pour manœuvrer les ailes, Hansi Flick a la possibilité très réelle de déplacer Serge Gnabry au sommet et de l’utiliser comme attaquant.

Le joueur de 25 ans a été loin d’être prolifique cette saison, mais il reprend lentement sa forme depuis début février. Les performances de Gnabry se sont nettement améliorées par rapport à la première moitié de la saison, l’ailier réussissant 5 buts et 3 passes décisives lors de ses 7 derniers matchs pour le club et le pays.

L’attaquant est un rôle que Gnabry connaît bien, même s’il ne joue pas ce poste au Bayern. Il a déjà remplacé Timo Werner de Chelsea de la 9e place de l’équipe nationale allemande, et il a souvent joué au sommet à l’époque de Brême. De plus, Leipzig est un bon match pour lui – Gnabry peut avoir du mal contre des équipes qui garent le bus et laissent très peu d’espace à l’arrière, mais il est parfaitement capable de jouer au sommet contre un adversaire plus large comme Leipzig.

Avec Gnabry en bonne forme et déjà en train de s’entraîner à l’attaquant du NT, c’est peut-être le meilleur choix de Hansi pour résoudre l’énigme de Lewandowski. Même ainsi, le football de club est très différent du football international, et Gnabry devra améliorer son jeu s’il veut aider le Bayern à la victoire contre les Lawnballers.

