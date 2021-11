Analyse de jeton Holo (HOT). Où va-t-il ?

Parmi les rares qui ont réussi à accumuler des bénéfices la semaine dernière, le jeton Holo (HOT) est l’un des points forts, il vaut donc la peine d’en faire une analyse aujourd’hui.

Au moment d’écrire ces lignes, HOT se négocie à 0,012 $, accumulant un gain de 10,84 % au cours des dernières 24 heures et de 32,27 % au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 2,2 milliards de dollars, ce qui en fait le top 66 du classement CoinMarketCap.

À propos de Holo

Holo est une plate-forme distribuée de personne à personne, dans laquelle les utilisateurs peuvent héberger des applications décentralisées dans un cadre de développement qui ne nécessite pas la technologie blockchain.

Son objectif est de créer un pont entre l’Internet massif et les applications développées dans l’Holochain. Ces applications sont très facilement accessibles, car hébergées sur Internet.

Ce réseau fonctionne avec le jeton HoloFuel, qui est actuellement en période d’essai, et fonctionnera comme un système comptable pour payer les utilisateurs pour leurs services.

En 2018, le jeton HOT a été créé au format ERC-20 et sera utilisé pour échanger contre HoloFuel au lancement.

Ce projet est actuellement dans une phase intermédiaire de développement. Le lancement du jeton HoloFuel est attendu avant la fin de l’année.

Feuille de route Holochain. Source : Holo.

Analyse technique du token HOLO (HOT)

Dans le graphique hebdomadaire, nous voyons comment la bougie qui vient de se fermer s’est développée avec une force assez haussière, réussissant même à franchir une résistance immédiate située à 0,013 $.

Aujourd’hui, le prix du HOT a entamé une correction, qui jusqu’à présent n’a pas beaucoup de force.

La tendance à moyen terme est haussière, on peut donc penser qu’une dynamique se développe qui devrait s’étendre beaucoup plus, puisque le prix n’a pas encore marqué un maximum effectif plus élevé.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et ont fonctionné comme des supports dynamiques lorsque le prix a décollé. Dans ce processus, un support a été créé à 0,009 $, et c’est celui qui devrait être maintenu pour que les taureaux continuent à commander.

Maintenant, le prochain obstacle est la résistance à 0,015 $, s’il est franchi, la prochaine cible sera le plus haut historique près de 0,027 $.

Il y a de fortes chances que de nouveaux plus hauts soient atteints, comme si on regarde un peu à gauche, on se rend compte que l’on est en train de décoller après la grosse correction qui s’est produite sur l’ensemble du marché.

Analyse technique du jeton Holo. Source : TradingView.

Graphique journalier

Lorsque nous analysons le graphique journalier du jeton Holo, nous observons comment le prix recule aujourd’hui après un grand élan fabriqué hier.

La tendance à court terme est clairement haussière, grâce à des bas et des hauts toujours plus élevés.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA sont croisées à la hausse et sont assez éloignées du prix actuel. Ces moyennes peuvent fonctionner comme des supports dynamiques au milieu de la correction en cours.

Le jeton HOT pourrait trouver un support proche de 0,011 $ avant de monter.

