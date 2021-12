Analyse de la finale de la saison « Hawkeye »

Bonjour chérie! Mallory Rubin et Joanna Robinson glissent sur la glace pour plonger profondément dans le sixième et dernier épisode de cette saison Hawkeye, brisant le partenariat de nos héros titulaires, l’arrivée d’un certain chef du crime, le statut d’icône instantanée de Yelena, et plus encore. Ensuite, Hawkeye EP et le réalisateur Rhys Thomas reviennent pour discuter avec Joanna des mystères de la finale, des questions sans réponse et plus encore.

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : Steve Ahlman, TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

