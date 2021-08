Analyse de la liste et de la rotation des Los Angeles Clippers 2022

Maintenant ou jamais. C’est le sentiment avec lequel Clippers de Los Angeles Ils font face à une saison 2021/22 au cours de laquelle un nouveau revers dans les phases finales pourrait être fatal à leurs aspirations Anilo. Le pari ferme qu’ils ont fait avec la signature de Léonard Kawhi et tout l’argent qui a été dépensé pour sa rénovation, ainsi que pour le Paul George, Nicolas Batum, Serge Ibaka et Reggie Jackson, montre clairement sa vocation à la continuité. Ils n’avaient pas de place pour beaucoup plus, mais les doutes qui surgissent autour de la viabilité de ce projet et de la relation au sein de la garde-robe sont de plus en plus palpables et dangereux. Pour tenter de dégager les mauvaises herbes, ils se sont débarrassés de Patrick Beverley, un homme clé lorsqu’il s’agit de donner de la cohérence défensive et du caractère au groupe, avec des ajouts peu nombreux et médiocres.

S’il est vrai que les attentes étaient beaucoup plus élevées les années précédentes, une réduction de la pression médiatique autour d’eux pourrait peut-être être bonne pour eux, bien que la chose la plus logique soit qu’ils sondent l’Agence libre pour ajouter un peu plus d’argent, pour compenser le départ de Rajon Rondo et DeMarcus Cousins, en plus de Beverley susmentionnée. Dans le Draft, ils ont gardé un profil bas, et on a été très surpris que leurs trois choix se soient portés sur des escortes, tout en donnant le manche de l’équipe aux signataires. Eric Bledsoé. Le manque de fiabilité de celui-ci dans les moments de pointe, ainsi que l’omniprésence de Kawhi, pourraient les faire jouer sans base pure pendant de longues minutes et continuer à abuser du triple de manière exagérée. Pour contrer et donner un emballage défensif, la signature de Justifier winslow c’est peut-être la meilleure nouvelle.

Pertes: Rajon Rondo, DeMarcus Cousins ​​​​et Patrick Beverley

Transferts : Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson, Jason Preston et Brandon Boston

Le fait d’être liés économiquement aux contrats de leurs stars, les a empêchés de changer de cap ou d’ajouter toute incorporation importante. Ils continueront à entourer Kawhi et George de bons joueurs, comme Batum, Mann ou Kennard, mais rien de tout cela ne fonctionnera si Leonard n’est pas à 100%. Dans le jeu intérieur, ils semblent bien couverts, même s’il existe des doutes sur la capacité de progression d’un Zubac qui a été balayé par des centres importants l’an dernier, alors que Morris et Ibaka sont déjà des vétérans et que leur incohérence mentale inquiète au sein de la franchise. . Ils ont l’effectif complet, mais je n’hésiterais pas à me passer d’un joueur en double contrat, ou Yogi Ferrell, pour signer un renfort qui, a priori, interviendrait dans le jeu intérieur.

Composition et rotation des Los Angeles Clippers pour la saison 2021/22

Bases : Eric Bledsoe, Reggie Jackson et Yogi Ferrell

Escortes : Paul George, Luke Kennard, Keon Johnson, Terrence Mann

Avant-toit : Kawhi Leonard, Nicolas Batum et Justise Winslow

Power-Forwards : Marcus Morris et Serge Ibaka

Pivots : Ivica Zubac