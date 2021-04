Ethereum (ETH)

Analyse de la négociation des prix Ethereum (ETH) le 29 avril; Plus de 50% au cours des 30 derniers jours

Il y a exactement un mois jour pour jour, Ethereum (ETH) croupissait apparemment dans l’ombre non seulement de Bitcoin (BTC), mais aussi de lumières moindres telles que Cardano (ADA) et Binance coin (BNB), qui étaient présentées comme des prétendants légitimes au trône du principal altcoin alors qu’Ethereum était aux prises avec des inefficacités sur les fronts du réseau et du développement. BTC -1,05% Bitcoin / USD BTC USD 53723,48 USD

Quelle différence fait un mois? Après avoir conservé le niveau de support extrêmement important de 0,03 BTC en mars, l’ETHBTC a augmenté de 57% pour le mois d’avril.

Stimulé par les principaux développeurs d’Ethereum désamorçant une révolte de mineurs contre EIP-1559 en accédant à une contre-proposition, EIP-3368, qui augmenterait la récompense de bloc à 3 ETH par bloc pro tem, jusqu’à ce que le réseau passe complètement à la preuve d’enjeu , et d’autres développements optimistes du protocole de couche 2 (jeu de mots), avril pourrait maintenant représenter le deuxième gain mensuel le plus important pour Ethereum contre Bitcoin, à partir de janvier 2018. Alors, jusqu’où l’ETHBTC peut-il aller? Sommes-nous au bord d’une saison alternative à part entière?

On ne peut pas surestimer à quel point il était important pour l’ETHBTC de conserver 0,03 BTC. En testant le niveau de support à trois reprises en mars, la paire a établi un modèle de coin descendant (illustré ci-dessous) et a réussi à obtenir une cassure au cours de la première semaine d’avril.

Depuis, nous avons assisté à 2 rallyes verticaux et à des consolidations conséquentes, le troisième étant actuellement en cours. Pour la première fois, il y a un soupçon de divergence baissière du volume en solde (OBV) alors que l’ETHBTC s’approche du niveau d’extension de Fibonacci de 0,0539. Les mouvements paraboliques se composent généralement de 3 jambes avant de s’effondrer. La capacité de l’ETHBTC à soutenir davantage cet élan dépend de sa capacité à surmonter l’extension 1.618 de Fibonacci.

Le graphique hebdomadaire ci-dessous indique également un point critique pour l’ETHBTC. Outre les divergences hebdomadaires successives du RSI, il met en évidence la signification historique en tant que support potentiel au retournement de résistance de 0,054. Notez que la bougie la plus récente représente la session hebdomadaire en cours qui est à plus de 3 jours de la fermeture. La divergence est tracée pour la dernière session fermée.

Résumé du marché

Niveaux de support clés – 0,05 BTC, 0,048 BTC Niveaux de résistance clés – 0,054 BTC, 0,068 BTC Perspectives du marché – prudemment haussierEthereum / USD ETHUSD

2 772,4601 101,193,65 $%

Volume 33,09 b Changement 101,19 $ Ouvert 2772,4601 Circulation 115,67 m Plafond du marché 320,69 b

Lampes T

Lamps est un économiste britannique et un évangéliste Bitcoin avec une connaissance insaisissable de tout ce qui concerne la blockchain. Écrivain de profession, les opinions et analyses suasives de Lamps témoignent d’une passion sans faille pour promouvoir l’intégration de la blockchain en tant que nouvelle infrastructure économique et commerciale à l’échelle mondiale.