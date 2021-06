Analyse de la saison des Denver Nuggets et futurs Campazzo et Jokic

Cela n’a pas suffi. pépites de Denver a rencontré de nombreux obstacles tout au long de cette saison et la blessure de Jamal Murray était un handicap trop complexe à surmonter dans ces éliminatoires NBA 2021. L’incroyable domination dont a fait preuve Nikola Jokic tout au long de l’année a placé la franchise du Colorado au centre de l’attention médiatique et sportive, mais ils n’ont pas pu franchir une nouvelle étape dans une progression plus que prometteuse. Sa tentative d’incorporer des joueurs extérieurs qui entourent efficacement le Serbe et de se passer de joueurs défensifs comme Torrey Craig était risquée, mais elle montre la voie à suivre car ils n’ont rien à se reprocher.

Leurs mouvements sur le marché ont été efficaces, compte tenu Austin Rivers et Aaron Gordon certaines incorporations qu’ils devront essayer de conclure pour l’année prochaine. S’il est vrai que Murray chérit un rôle exalté dans l’équipe, continuer à donner de l’importance à des joueurs comme ceux-ci peut être le tournant pour faire l’expérience d’un nouveau saut qualitatif. Puni de la rigueur du calendrier, il est prévu que Facundo Campazzo peut augmenter la pertinence de son rôle la saison prochaine, tandis qu’une grande clé sera la tendance positive d’un Michael Porter Jr qui peut être décisive s’il parvient à bien se comprendre avec Jamal lors de son retour la saison prochaine.

Les Denver Nuggets peuvent-ils garder Rivers et Gordon sur leur liste?

Il est curieux qu’ils n’aient pas parfois utilisé McGee comme substitut de Jokic, ayant abusé du Serbe de manière excessive. Il serait important que Michael Malone Il va trouver un centre qui pourra donner des minutes de rafraîchissement au MVP de la saison régulière, dont l’ambition de réussir collectivement est énorme. Il ne sert à rien de spéculer sur ce que cette équipe aurait pu faire si elle avait Jamal Murray, mais cette triste fin sans pouvoir gagner un match contre les Phoenix Suns, n’est qu’un point et en dehors de quoi sortir plus renforcé. Compter sur Nikola Jokic est l’approbation la plus importante et la plus puissante qu’une franchise telle que pépites de Denver.