Analyse de la situation de l’arrière gauche à Watford

Lors de sa promotion en Premier League, Watford n’avait qu’un seul arrière gauche senior : Adam Masina. On s’attendait à ce qu’un renfort dans cette position arrive, et les Hornets n’ont pas perdu de temps pour amener la concurrence de départ. Suite à un lien avec Josh Doig d’Hibernian, le club a choisi de signer Danny Rose de Tottenham à la place. Bien que la forme physique soit une préoccupation en raison de son absence du football en équipe première lors de la saison 2020/21, Rose a déjà un chemin vers le 11 de départ.

Adam Masina contre Danny Rose : qui devrait commencer pour Watford ?

Adam Masina décevant jusqu’à présent

Lors de la victoire de Watford contre Aston Villa lors de la première journée et de leur défaite à Brighton, Masina a été l’une des moins performantes des Hornets. Contre Aston Villa, il a concédé un penalty grâce à une défense paresseuse en fin de match pour donner à l’équipe de Dean Smith une bouée de sauvetage en fin de match. Sur la côte sud, il a perdu son marqueur sur un corner pour concéder le premier but et a été fréquemment pris hors de position et a égaré de nombreuses passes.

Ses performances ont soulevé des inquiétudes quant à savoir s’il devrait systématiquement commencer en Premier League. Bien qu’il ait été l’un des meilleurs arrières gauches du championnat la saison dernière après avoir raté la première moitié de la campagne, le retour vers l’élite a frappé fort. Avec un arrière gauche de l’équipe de l’année PFA Premier League à deux reprises avide d’action en attendant son opportunité, les chances de départ pour Masina pourraient bientôt devenir rares.

Danny Rose impressionné par la pré-saison et le choc de la Coupe Carabao

Rose, maintenant âgé de 31 ans, a fait ses premiers débuts à Watford en 2009. Ses deuxièmes débuts en compétition pour Watford ont eu lieu lors de la Coupe Carabao contre Crystal Palace, où il a réalisé une solide performance.

En pré-saison, il s’est surtout fait remarquer. Bien qu’il n’ait joué aucun football en équipe première la saison dernière en raison de retombées bien documentées avec Jose Mourinho, il semblait à la hauteur. Son QI footballistique, son positionnement et sa vision étaient toujours aussi bons, même si la forme physique est toujours un point d’interrogation.

Styles de jeu contrastés

Rose et Masina sont différents types d’arrière gauche. Masina est plus défensif et moins aventureux, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose selon le déroulement du match et l’opposition. Si un arrière droit moins progressif commence (comme lorsque les Hornets démarrent Craig Cathcart, naturellement un arrière central, à l’arrière droit), alors avoir un arrière gauche profond est logique pour garder un bon équilibre au sein du ligne arrière.

Rose est une joueuse dont les connaissances et l’esprit footballistiques sont fréquemment applaudis. Dans ses meilleurs jours à Tottenham, il est devenu connu pour ses courses en avant et sa vision pour lancer des attaques menaçantes, principalement à travers l’aile. Donc, simplement dit, Rose est bien meilleure quand il s’agit de larges chevauchements et de vision dans les phases de jeu offensives. Si Masina est le match parfait pour Cathcart, alors Rose est le match parfait Kiko Femenia, l’arrière droit de Watford qui a illuminé le championnat grâce à ses chevauchements et à son interaction avec Sarr.

S’il débute en Premier League, Rose pourra occuper les positions larges offensives, conduisant Cucho Hernandez et Emmanuel Dennis, s’ils sont alignés sur l’aile gauche, à jouer efficacement en tant qu’ailiers gauche inversés (car tous deux sont droitiers ). Et, bien sûr, Rose est toujours une défenseuse très talentueuse lorsqu’elle est en pleine forme.

Verdict : Watford doit se préparer au changement

La place d’arrière gauche est toujours à perdre pour Masina après son impressionnant 2020/21. Cependant, avec Rose impressionnant jusqu’à présent sous Xisco Munoz et Masina commençant la saison lentement, un dépassement dans le 11 de départ pourrait bientôt être envisagé, surtout si la forme physique de Rose n’est plus un problème.

De plus, si les Hornets décident un jour de revenir à une formation à trois, Masina pourrait être utilisé comme défenseur central gauche avec Rose comme arrière. Bien que peu probable, dans ce scénario, il n’est pas question de « l’un ou l’autre ». Mais dans l’ensemble, Masina devrait être prêt à sacrifier sa place de départ si les tendances actuelles se poursuivent.

