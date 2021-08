Analyse de l’effectif et de la rotation Dallas Mavericks saison 2022

Ni continuité ni révolution, ni engagement clair pour la gloire immédiate, ni soutien ferme au présent. Dans ces eaux ça bascule Les francs-tireurs de Dallas, une franchise qui a misé sur tous ses efforts cet été pour rénover avec des cloches Luka doncic et conserver Tim Hardaway jr dans l’équipe avec une offre succulente qui fait de lui un digne troisième épée de l’équipe. Leur incohérence en saison régulière et leur manque de solidité aux moments décisifs n’ont pas empêché les Texans de se consacrer à leur renouveau avec ferveur, ce qui leur manque dans la perception de Kristaps Porzingis comme leur deuxième grande star. Et c’est qu’ils n’ont pas osé se passer du Letton, mais il est évident qu’ils ne lui font pas confiance et seule une amélioration de sa relation avec Doncic pourrait inverser les choses.

Peut-être que la clé pour que cela se produise est Jason gamin, qui sera chargé de trouver un ajustement tactique dans lequel Porzingis se sent plus utile et valorisé qu’avec Carlisle. Impliquer le talentueux centre et lui faire voir qu’il est un joueur décisif et qu’il aura sa part d’importance a été l’un des grands péchés de l’entraîneur limogé. La continuité de Boban Marjanovic et la signature d’un autre pivot avec des conditions similaires et contre-culturelles telles que Le brun de Moïse, montre que les Texans chercheront à marquer beaucoup dans la peinture, en l’absence de tireurs nés sauf pour bœuf Reggie, qui constitue la principale et meilleure signature de l’été. Richardson a beaucoup défendu, mais lançait moins que nécessaire, et le périmètre sera très bien bordé de Dorian Finney-Smith et Sterling Brown.

Pertes: Josh Richardson, JJ Redick, Tyler Bey et Nicolo Melli

Transferts : Reggie Bullock, Sterling Brown, Moses Brown et Eugene Omoruyi

L’incorporation de Bullock est vraiment importante pour une équipe qui a besoin de tireurs naturels, sans perdre en cohérence défensive. Les Mavs sont l’une des équipes avec la solvabilité la plus défensive sur le périmètre et Bullock devrait ouvrir le terrain et contribuer des points de l’extérieur, quelque chose de très nécessaire dans une équipe avec une énorme puissance intérieure, mais un manque de talent offensif au-delà de ses étoiles. Doncic continuera d’ouvrir le court avec toutes ses ressources et devra chercher des suites avec Powell, Cauley-Stein, Marjanovic et un Porzingis qui devra exiger qu’il marche sur la peinture, alors qu’il aura aussi des hommes ouverts comme Finney -Smith, Bullock ou Hardaway, bien que ce sera un vers libre du banc. Brunson et Burke peuvent donner à Luka quelques minutes de rafraîchissement et se compléter avec lui.

Composition et rotation des Dallas Mavericks pour la saison 2021/22

Bases : Luka Doncic, Jalen Brunson et Tyrell Terry

Escortes : Reggie Bullock, Tim Hardaway Jr, Trey Burke

Avant-toit : Dorian Finney-Smith, Sterling Brown et Josh Green

Power-Forwards : Kristaps Porzingis, Maxi Kléber et Willie Cauley-Stein

Pivots : Dwight Powell, Boban Marjanovic et Moses Brown