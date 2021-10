Analyse de l’effectif et de la rotation de la saison 2022 de la NBA des Phoenix Suns

Rester aux portes du paradis ne doit susciter d’autre sentiment que la fierté de ce qui a été fait et une motivation encore plus grande pour continuer à s’améliorer. Voici comment il semble affronter cette saison Soleils de phénix, conscient qu’il s’agit peut-être avant la dernière grande occasion de combiner l’expérience de Chris Paul aux talentueux Devin Booker et DeAndre Ayton. Ce Big 3 particulier des Arizonans ne pourra pas durer bien au-delà de cette saison et ils veulent profiter de tout ce qu’ils ont appris lors de la finale de l’année dernière pour redevenir les dominants de la Conférence Ouest et faire le dernier saut qui leur permet de mettre sur le ring des champions. Ils ont fait des mouvements très intelligents et risqués dans leur équipe.

Tous sont encadrés pour continuer à avoir une grande profondeur sur le banc et un équilibre défense-attaque. La perte d’un spécialiste accompli comme Torrey Craig a entraîné un changement dans son style de défense, l’incorporation de Javale mcgee assure l’intimidation pendant qu’Ayton se repose. En outre, Paiement Elfrid Il sera le mortier défensif du périmètre et Landry Shamet est un joueur très intelligent également lorsqu’il s’agit de voler et peut être mortel en attaque, avec son tir extérieur. Tout cela compense la perte de joueurs avec un bon niveau de rotation, comme Galloway, Carter ou Moore, faisant que les Suns n’ont pas de grandes faiblesses.

Pertes: Jevon Carter, E’Twaun Moore, Langston Galloway, Torrey Craig et Ty-Shon Alexander

Transferts : JaVale McGee, Landry Shamet, Elfrid Payton, Chasson Randle et Chandler Hutchinson

Aucune révolution majeure n’est attendue dans le style de jeu des Phoenix Suns au-delà de celles discutées. Chris Paul continuera d’être le barreur de l’équipe, et dans le cas où sa performance déclinerait, serait blessée ou manquerait de la continuité nécessaire, le rôle que Payton peut jouer en tant que mortier défensif donnerait à Booker plus d’importance en tant que meneur de jeu. Bridges et Crowder doivent continuer à s’imposer comme des acteurs clés de l’équipe, tandis que Dario Saric devrait ouvrir la voie avec force et peut être un compagnon de luxe pour Ayton et McGee. La signature de Payton fera de Cameron Payne un micro-ondes de notation de la deuxième position.

Analyse de l’effectif et de la rotation des Phoenix Suns lors de la saison 2021/2022

Socles: Chris Paul, Elfrid Payton et Ty-Shon Alexander

Escortes: Devin Booker, Cameron Payne et Landry Shamet

Avant-toit: Jae Crowder, Abdel Nader et Cameron Johnson

Puissance en avant: Mikael Bridges, Dario Saric et Jalen Smith

Pivots: DeAndre Ayton, JaVale McGee et Frank Kaminsky