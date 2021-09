Analyse de l’effectif et de la rotation des Boston Celtics saison 2022

Quelque chose de grand se prépare dans le Massachusetts. Après avoir touché le fond l’an dernier, la franchise légendaire de Celtics de Boston veut mettre à l’honneur le concept de résilience et susciter une refondation du projet qui doit les conduire à la gloire. Avec le recyclage de Brad Stevens En tant que directeur général pour éviter l’usure de l’équipe et de l’entraîneur après de nombreux mois passés ensemble, il sera celui qui continuera à guider les conceptions d’une équipe qui aura du sang neuf avec Ime udoka sur le banc et une vision stratégique appelée à remporter le ring lors de la saison 2022/23. Cela ne signifie pas que la saison à venir sera une saison de transition, car les Celtics sont conscients qu’ils doivent construire une identité d’équipe avec les nouvelles pièces et se battre pour la gloire à court terme.

Tous les mouvements sportifs effectués par Stevens depuis son bureau ont eu pour but de renforcer l’effectif, mais aussi d’ouvrir une marge salariale pour qu’ils puissent signer l’été prochain une grande star. Se débarrasser de marcheur Kemba en échange de “l’un des vôtres” tel qu’il est Al Horford, indispensable dans l’encadrement de Robert Williams III, qui devrait faire un saut qualitatif cette année, soutenu par le dominicain et par un Enes Kanter qui contribuera aux points et aux rebonds du banc. La marche de Tristan Thompson Il s’agit d’une manœuvre visant à avoir des joueurs qui donnent déjà de la compétitivité à l’équipe cette saison, comme Josh Richardson et Bruno Fernando, auquel il faut ajouter un Juancho Hernangómez appelé pour donner à Tatum des minutes de rafraîchissement, mais aussi pour jouer un travail ouvert 4 et avec une capacité de notation. Bien que le pari le plus notable et le plus risqué soit celui de Dennis Schröder comme base de départ.

09/03/2021 09:09

Le joueur espagnol a débarqué dans le Massachusetts dans une équipe compétitive. S’il reste, Brad Stevens est clair sur ce qu’il veut de lui

Continuer la lecture de Départs : Evan Fournier, Tristan Thompson, Kemba Walker

Transferts : Josh Richardson, Bruno Fernando, Al Horford, Enes Kanter et Juancho Hernangómez

Il ne fait aucun doute que le cinq de départ des Celtics est étonnant et est appelé à se battre pour les meilleures positions dans une Conférence Est compétitive, mais l’arrière-plan de leur banc n’est pas loin derrière. Ils ont actuellement de nombreux joueurs sur la liste et on s’attend à ce que Luke Kornet et Jabari Parker puissent quitter l’équipe en raison de leur style de jeu clairement contre-culturel. Denis Schröder sera à la tête d’une équipe qui lui donnera plus de responsabilités de marqueur que de réalisateur, car Horford et Tatum effectueront de nombreuses passes de la tête. Payton Pritchard devrait faire un saut qualitatif en tant que meneur de jeu, permettant à Marcus Smart d’alterner de 1 à 2, également bien couvert grâce à un défenseur de périmètre accompli comme le remplaçant de Jaylen Brown Josh Richardson.

Le talent déborde dans la position de 3, où Juancho Hernangómez, Romeo Langford et Aaaron Nesmith alterneraient dans cette position, bien que l’Espagnol ait de nombreuses options pour jouer dans la position de 4, même en tant que partant, faisant jouer les Celtics avec un seul pivot, qui peut être Horford ou Williams. Les autres joueurs internes appelés à donner des minutes de rafraîchissement sont Bruno Fernando et Grant Williams, avec moins de bulletins de vote pour être importants dans la rotation.

Composition et rotation des Boston Celtics saison 2021/22

Socles: Denis Schröder, Marcus Smart et Payton Pritchard

Escortes: Jaylen Brown, Josh Richardson et Aaron Nesmith

Avant-toit: Jayson Tatum, Juancho Hernangómez et Romeo Langford

Wing-Pivots: Al Horford, Grant Williams et Bruno Fernando

Pivots: Robert Williams III et Enes Kanter