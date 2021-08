Analyse de l’effectif et de la rotation Milwaukee Bucks saison 2021/2022

On dit souvent que le plus compliqué n’est pas d’y arriver, mais de rester au top, et une fois qu’ils ont goûté aux miels du triomphe, dollars de Milwaukee Il n’est pas prêt à se défaire en équipe, bien au contraire. La franchise du Wisconsin a réussi à se déplacer sur le marché des transferts NBA pour terminer avec un bilan très positif en termes de pertes et de gains de cash. Il y a une claire vocation à la continuité qui se manifeste avec le renouvellement de Mike Budenholzer et dont la maxime est de continuer à entourer efficacement la grande étoile, Giannis Antetokounmpo, mais ils ont eu le courage d’ajouter trois joueurs extérieurs au profil très diversifié.

Peut-être que la grande perte a été de voir comment PJ Tucker Il quittait la discipline de l’équipe, après la belle performance qu’il a donnée en tant que 3 & Def en playoffs. Cependant, les Bucks sont conscients qu’il y aura toujours des opportunités à la mi-saison pour intégrer un joueur de ce style, dont l’expérience peut leur donner un saut qualitatif dans la dernière ligne droite de la saison. Jeff Teague et Bryn Forbes ont été efficacement remplacés par George Hill, un meneur de la confiance maximale de Budenholzer, ainsi que par un autre tireur né dont le physique est plus robuste et qui peut aider à la défense, comme Grayson allen. Il y a beaucoup d’attentes autour de ce joueur, que l’on pense être bien meilleur que ce qui a été proposé jusqu’à présent. Comme si cela ne suffisait pas, ils intègrent Semi Ojeleye et Capuche Rodney, ils ajoutent deux effets du Draft avec un double contrat et renouvellent une pièce décisive sur le ring, comme Bobby Portis, ainsi que Thanasis Antetokounmpo, clé de la chimie de l’équipe.

Pertes: Jeff Teague, Bryn Forbes et PJ Tucker

Transferts : George Hill, Grayson Allen, Semi Ojeleye et Rodney Hood

Ainsi, le noyau dur qui a conquis le ring continue de faire confiance et l’essentiel de la rotation devrait être entre les mains de 8 joueurs, bien que ce soit un total de 11 sur lesquels Budenholzer s’appuie pour profiter de minutes régulières. C’est une équipe hautement rémunérée, dans laquelle le jeu intérieur est peut-être trop dépendant de Brook López et une blessure à lui les obligera à jouer de nombreuses minutes avec Portis comme partant incontesté et irremplaçable. Il y a beaucoup de confiance que Donte Di Vincenzo confirmera sa tendance à la hausse et réalisera le saut qualitatif attendu qui le conduira à jouer un rôle fondamental dans l’équipe, ainsi que la continuité de ce caractère combattant qu’ils ont montré comme un bloc tous l’année dernière.

Composition et rotation des Milwaukee Bucks pour la saison 2021/22

Bases : Jrue Holiday, George Hill et Elijah Bryant

Escortes : Donte Di Vincenzo, Pat Connaughton, Grayson Allen et Georgios Kalaitzakis

Avant-toit : Khris Middleton, Rodney Hood, Jordan Nwora et Thanasis Antetokounmpo

Puissance en avant : Giannis Antetokounmpo, Semi Ojeleye et Mamadi Diakité

Pivots : Brook López, Bobby Portis et Sandro Mamukelashvili