Analyse de l’effectif et de la rotation Sacramento Kings saison 2022

Un voyage à travers le désert dont il n’y a aucune trace d’un soupçon d’oasis. C’est dans ça qu’il est plongé Rois de Sacramento, l’une des équipes en compétition pour la lanterne rouge dans le NBA saison 2021/2022 et dont on doute fort même à moyen et long terme. Le pufo que Vlade Divac a laissé, avec une gestion sportive épouvantable qui conditionnera longtemps la franchise, est palpable et n’a pas été résolu ces derniers temps. Ils cherchent un débouché pour leurs grands atouts, mais ils ne décident pas de s’en débarrasser, ils choisissent un bon joueur en Draft, mais dans la position qu’ils ont le mieux occupée et ils menacent de faire perdre patience à leurs projets vedettes. .

Bulletin de vote très compliqué celui qui a un Luc Walton qui est déjà vu avec méfiance dans la ligue pour son travail sur les bancs, et qui se retrouve avec un groupe de joueurs enrichi par les signatures de Alex Len et Tristan Thompson, qui forment un duo intérieur solide, mais peu complémentaire aux objectifs et aspirations de l’équipe. Il ne serait pas déraisonnable de penser qu’ils peuvent rivaliser puisqu’il y a du talent dans leurs rangs, mais le mécontentement de leurs références les plus notables pour la recherche permanente d’une issue et sans objectif clair, les condamne à l’ostracisme. Illusionniste l’arrivée de la base Davion mitchell depuis le Draft, mais dans une position reprise par Fox et Haliburton, les grands stilettos du futur projettent.

Harrison Barnes, Buddy Hield et Marvin Bagley III Ils sont entrés dans les poules tout l’été pour quitter l’équipe dans un transfert radical, comme la signature de Ben Simmons, ou encore pour se débarrasser d’hommes mécontents de la dynamique de l’équipe et qui pourraient fausser son équilibre. Richaun Holmes et Maurice Harkless Ils promettent de mettre de l’énergie et de l’enthousiasme sur le banc, tandis que la grande inconnue est de savoir combien de volume de joueurs avec un ego notable et un âge déjà important se place dans une franchise dont le seul désir est de regarder vers l’avenir et d’amasser des choix de repêchage et de jeunes talents. .

Composition et rotation des Sacramento Kings pour la saison 2021/2022

Socles: De`Aaron Fox, Tyrese Haliburton et Davion Mitchell

Escortes: Buddy Hield, Terence Davis et Jahmi´us Ramsey

Avant-toit: Harrison Barnes, Justin James et Robert Woodarf II

Puissance en avant: Marvin Bagley III, Chimezie Metu, Moe Harkless et Louis King

Pivots: Richaun Holmes, Tristan Thompson, Alex Len, Damian Jones, Neemias Queta