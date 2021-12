Analyse de l’épisode 3 de « Hawkeye » – La sonnerie

Mal et Joanna sautent dans le Challenger et plongent profondément dans l’épisode 3 de Hawkeye, intitulé « Echoes » (06:29). Ils louent l’introduction d’Echo en tant qu’antagoniste et ce qu’ils aimeraient voir pour elle dans les épisodes à venir. Ils spéculent également sur l’arrivée de Kingpin dans cette série (48:47), abordent la dynamique croissante de Clint et Kate Bishop (76:43), et répondent à vos questions sur les sacs postaux avec Jomi (98:18).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple