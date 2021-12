Analyse de l’épisode 4 de « Hawkeye » – La sonnerie

Quelqu’un a dit fête ? Mallory Rubin et Joanna Robinson sont de retour pour danser à travers l’épisode 4 de « Hawkeye » et donner leur analyse (12:12). Ils parlent de l’évolution des thèmes des personnages et de la dynamique en jeu (30:04), et se penchent sur le fameux tour du quart (67:46) et les gros battements émotionnels entre Clint et Kate (78:09). Plus tard, ils partent à la chasse aux œufs de Pâques et répondent à vos questions sur les sacs postaux.

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple