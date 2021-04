L’avant-dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier est à nos portes, et «Truth» voit enfin quelques torts corrigés pour Sam Wilson / Falcon d’Anthony Mackie et Bucky Barnes / Winter Soldier de Sebastian Stan. Suivez le rédacteur en chef de Cinemablend, Sean O’Connell, analyse la discussion sur la race dans le MCU, cette incroyable camée de Julia Louis-Dreyfus et un gentil … accueil froid à l’agent américain de John Walker.