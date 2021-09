Analyse de l’équipe de rotation Portland Trail Blazers saison 2022

Quand on est avec un projet de niveau moyen-haut depuis de nombreuses années, mais avec peu de marge pour faire le saut qualitatif final, on court le risque d’atteindre l’épuisement total et l’effondrement sportif. C’est ce à quoi tu fais face Portland Trail Blazers cette saison, après avoir sauvé un ultimatum de Damian Lillard dans lequel il a laissé entendre qu’il envisageait de sortir. L’ennui de la grande star de l’équipe pour l’incapacité des Oregoniens à explorer leurs limites au-delà d’une demi-finale de conférence, peut mettre en péril la continuité d’une des dynasties les plus solvables de ces derniers temps. Mais la patience n’est pas infinie et un changement de cap se prépare peut-être à Portland, avancé avec l’arrivée de Les factures de Chauncey pour succéder à Stotts.

La maxime de la base autrefois mythique de la ligue est de renforcer la proéminence de son jeu intérieur, en donnant beaucoup plus d’importance à Jusuf Nurkic. Le bosniaque a montré plus d’une fois son profond mécontentement vis-à-vis de la manière dont l’équipe a joué, ce qui a considérablement réduit son rôle en attaque sous les planches. Il est curieux de vouloir nourrir les balles et la proéminence offensive d’un centre comme Nurkic, brillant au rebond et à la poursuite du bloc, mais avec de graves problèmes de jeu avec le dos au bord du poteau bas. Pendant ce temps, ils continueront avec Lillard et McCollum comme meilleurs représentants, mais il semble difficile pour les deux de terminer la saison à Portland, un transfert à mi-parcours étant plus que probable.

CJ McCollum a de nombreux bulletins de vote pour finir par quitter l’équipe

Et c’est que peu importe combien ils ont signé Tony Snell, Marquese Chris, Cody Zeller et Ben McLemore, le départ de Carmelo et Derrick Jones peut faire très mal. En échange, un autre joueur très athlétique avec de bonnes capacités défensives et rebondissantes est arrivé, tout comme Larry Nance Jr, mais il semble insuffisant pour les Trail Blazers de faire un saut qualitatif, et même de maintenir leur statut d’équipe fixe en playoffs. La chose la plus excitante est peut-être de suivre le développement de la jeune base Anfernee Simmons, ainsi que l’impact des hommes très compétitifs sur le périmètre, comme Robert Covington ou Norman Powell. Seule une magnifique première partie de saison permettra d’entretenir ce bloc.

Analyse et rotation des Portland Trail Blazers en saison 2021/2022

Socles: Damian Lillard et Anfernee Simmons

Escortes: CJ McCollum, Norman Powell et Ben McLemore

Avant-toit: Robert Covington, Tony Snell, Nassir Little, CJ Elleby et Trendon Watford

Wing-Pivots: Larry Nance Jr, Greg Brown, Marquese Chriss et Patrick Patterson

Pivots: Jusuf Nurkic et Cody Zeller