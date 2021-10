Analyse de l’indice de saison Altcoin : que nous réserve le mois de novembre ?

En octobre, nous avons constaté une excellente performance de Bitcoin, et après avoir atteint un nouvel ATH, les altcoins ont été négativement affectés, car une grande partie des gains a migré vers BTC. Cependant, les statistiques de l’Altcoin Season Index suivent toujours en faveur des crypto-monnaies alternatives, et c’est parce que Bitcoin ne dépasse toujours pas les gains des autres jetons sur le marché.

Même ainsi, à ce moment l’indicateur est dans un point intermédiaire après avoir fluctué entre 25 et 75 points. Ainsi, il n’y a pas de confirmation de saison en faveur du BTC ou des altcoins. Cependant, nous pouvons faire une estimation de ce qui nous attend dans les prochains jours de l’année. Sans oublier d’abord que ce sont les données lancées par l’indicateur en début d’écriture :

Indice de saison Altcoin octobre. Source : Blockchain Center.

A noter que depuis le 24 août on assiste à un fort rebond de l’indicateur de 24 à 69 points. Cependant, un peu plus tard, avec le dernier rallye de Bitcoin de 50K à son nouvel ATH, l’indicateur est tombé en dessous de 39 points, et plus tard, avec les gains de certains altcoins, 65 points ont été atteints.

Analyse de l’indice de saison Altcoin pour novembre

Malgré le rallye de Bitcoin qui lui a permis de ne pas diminuer sa domination de plus de 40%, l’indice Altcoin Season Index suggère que novembre sera un mois en faveur des crypto-monnaies alternatives. Depuis, de grands rassemblements et de nouveaux ATH ont été enregistrés dans différents tokens ; la plupart proviennent de projets pour les NFT, les jeux vidéo, les mèmes, etc.

Certains des altcoins les plus importants de l’indice de saison Altcoin sont :

FTM mène enregistrant un gain au cours des 90 derniers jours de 1 350,5%. SHIB se positionne à la deuxième place enregistrant un 685,3% au cours des 3 derniers mois. SOL ou Solana avec 660,5% en 3 mois. Entre autres .

Comme le suggère l’indicateur, pour être considéré comme la saison des altcoins, 75% des principaux jetons du marché doivent enregistrer un pourcentage de bénéfices plus élevé que Bitcoin. Cependant, l’indicateur se situe à 65 points, puisque la BTC a également connu un rebond important ; laissant derrière lui divers cryptos en termes de profit.

Année de l’indice de la saison Altcoin. Source : Blockchain Center.

Malgré le rallye de BTC, cela ne détermine pas que l’indicateur tombera en dessous de 25 points. D’un autre côté, un aspect que nous devons considérer est la possibilité que Bitcoin suive le modèle Stock to Flow (S2F), qui s’il le fait, pourrait terminer l’année au-dessus de 100 000 $, faisant ainsi la fin de l’année en faveur de la reine. cryptos.

