Analyse de l’indice de volatilité : l’impact des nouvelles sur les épidémies de maladie sur les marchés des actions et des matières premières

(Photo : REUTERS)

Par Imlak Shaikh

L’épidémie de maladies infectieuses a infecté le système financier mondial de manière sans précédent ; les investisseurs sont contraints de rééquilibrer tous les investissements et dérivés connexes (F&O) suite aux développements actuels de contagion. L’épidémie de COVID-19 a de nombreuses conséquences – elle a eu un impact sur l’investissement et l’épargne, la productivité du travail et l’activité économique, ainsi que différentes approches de la gestion des risques. Les crises économiques et la transmission des maladies infectieuses sont étroitement liées ; par exemple, une crise financière mondiale qui s’est produite en 2008-09 englobait le H1N1, ce qui indique un impact à long terme des crises sur le système de santé mondial.

Pour tenir compte de l’impact futur de COVID-19, il est essentiel de disposer d’un système robuste pour la base de données qui peut aider à la prévision. Ainsi, les établissements de santé insistent sur les données d’entrée digestibles pour effectuer des prévisions économiques et financières. Les médias et les analystes mondiaux ont accordé une grande attention à l’impact probable du COVID-19 sur les marchés financiers. Il a été constaté que l’incertitude induite par COVID-19 a exercé une forte pression sur les marchés bien développés et émergents, non seulement pour le marché des actions, mais également pour un impact non contenu sur les matières premières ; l’état actuel du marché est calme, mais attendez et regardez ! L’annonce de l’urgence sanitaire mondiale par l’Organisation mondiale de la santé a fait pencher le Dow Jones Industrial Average. Il est apparu bas historiquement avec une peur et une anxiété élevées au cours des 11 dernières années.

L’indice de volatilité implicite (VIX) du Chicago Board of Options Exchange est historiquement apparu à 82,69%, au plus haut niveau le 16 mars 2020, alors qu’il était d’environ 80% en 2008. Par rapport à la peur des investisseurs des marchés émergents, India Nifty VIX a mesuré environ 83,61 %, le VHSI chinois 64,80 % et le VXJ japonais 60,67 %. Cela indique que le marché asiatique a manifesté une peur extrême au milieu de l’infection au COVID-19 au cours du premier trimestre de 2020. Par conséquent, pendant la période d’ambiguïté, les investisseurs ne sont pas conscients des conséquences futures du marché et continuent d’acheter des options de vente ; par conséquent, le niveau VIX augmente. Pendant la période initiale de la pandémie, les investisseurs se sont précipités pour les fonds spéculatifs. Le 18 mars 2020, le ratio put/call des options sur l’indice SPX semblait être de 2,48, ce qui est plus que l’unité et implique un volume de transactions excessif dans les options de vente. Par conséquent, cela a conduit à une prime plus élevée sur les options de vente entraînant une volatilité implicite plus élevée. Le ratio put/call est la jauge du sentiment du marché ; un ratio plus élevé indique une plus grande peur sur le marché.

La peur des investisseurs sur l’épidémie de nouvelles maladies (COVID-19) 2020

Si l’on examine la capitalisation boursière du marché boursier américain, environ 10 % sont constitués de sociétés énergétiques. Par conséquent, investir dans des sociétés énergétiques vous permet une meilleure exposition aux marchés de l’énergie. L’épidémie de COVID-19 a rapidement perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale et l’économie ; finalement, cela a conduit à un changement historique sur les marchés de l’énergie. Les prix du pétrole Brent se sont déformés d’environ 60 % depuis le début de l’année 2020, tandis que les contrats à terme sur le brut américain (WTI) ont chuté d’environ 130 % à des niveaux bien inférieurs à -37 $/b, et l’indice de volatilité du pétrole (OVX) a atteint son pic de 190,08 %. La demande d’énergie et d’approvisionnement dépend de la persévérance du COVID-19 ; en outre, le verrouillage, le déverrouillage et la distanciation sociale, et les nouvelles normes sur le lieu de travail. Il y a eu des fluctuations monumentales des prix mondiaux du pétrole brut, et ils ont chuté de 50 à 80 % au premier trimestre 2020. Pour la première fois dans l’histoire des contrats à terme sur le pétrole, le WTI et le Brent dans les courbes à court terme ont chuté en moyenne 20 %, et les sociétés pétrolières et gazières sont confrontées à un risque croissant d’insolvabilité. En outre, si l’on considère la peur des investisseurs sur le marché des changes, compte tenu des trois principales devises par rapport au dollar américain. On observe que le dollar se sent plus nerveux avec une grande quantité de volatilité contre le yen japonais (23,06%, JYVIX) et la livre sterling (24,34%, BPVIX).

On peut donc constater que les échanges mondiaux ont connu une volatilité sans précédent lors de l’épidémie de COVID-19 ; encore, les conséquences futures sont inconnues. Une incertitude plus importante, plus de risques d’instabilité du marché, l’indisponibilité de la vente à découvert pourraient être une des raisons plausibles de l’augmentation de l’incertitude et de la volatilité. Tout marché a besoin de plusieurs lignes de gestion des risques, d’une découverte efficace des prix, d’une liquidité attrayante. Dans notre récente observation sur les bourses mondiales, nous constatons que l’interdiction de la vente à découvert entraîne une probabilité plus élevée de défaut, une plus grande volatilité des rendements, des baisses abruptes des cours des actions et un échec à atteindre les objectifs politiques.

(Imlak Shaikh est professeur adjoint, comptabilité et finance au MDI Gurgaon)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.