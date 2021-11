Analyse de l’opposition : Espanyol – Barca Blaugranes

La pause internationale est de retour après ce qui semblait être deux ans au lieu de deux semaines, et les fans de Barcelone regarderont enfin le début de l’ère Xavi. Et il semble presque poétique que les débuts de Xavi en tant qu’entraîneur interviendront lors du derby de Barcelone contre l’Espanyol.

Après une saison en deuxième division l’an dernier, l’Espanyol est revenu en force et connaît un excellent début de saison en Liga. Ils entrent dans le match de samedi avec les mêmes 17 points que Barcelone et ont concédé moins de buts malgré un match supplémentaire, et l’Espanyol ne semble pas avoir de problèmes pour rester dans la ligue et évitera probablement la bataille pour la relégation.

Comment font-ils ? Avec un football d’équipe solide et bien entraîné. Regarder l’Espanyol n’est pas particulièrement impressionnant ou excitant, mais les 11 joueurs savent ce qu’ils font et ils ont plus de talent que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une équipe nouvellement promue. C’est une bonne formule pour rester debout, ce qui est leur seul objectif pour cette saison et qu’ils atteindront très probablement.

L’Espanyol ne vous choque pas avec des innovations tactiques et ne fait pas très bien une chose. Ils sont solides dans tous les aspects du jeu, mais leur force est de défendre. Ils sont actuellement quatrièmes au classement des buts encaissés, bien que les statistiques avancées vous diront qu’ils se classent parmi les trois derniers pour les buts attendus sans pénalité (par fbref), ce qui montre qu’il y a de la chance et beaucoup de très bons gardiens par l’interminable Diego López impliqué dans ce record défensif.

Tactiquement parlant, ils suivent une base 4-4-2 très simple. Peu importe qui ils affrontent, l’Espanyol n’aime pas trop appuyer sur les coups de pied de but et préfère garder un bloc central qui essaie de récupérer le ballon au milieu de terrain.

Le principal objectif défensif de l’Espanyol est d’empêcher l’opposition de faire progresser le ballon au milieu. Tout ce qu’ils veulent, c’est que la possession de l’adversaire se termine par un centre, confiant que les quatre arrières et López feront face au danger aérien. Les chiffres le confirment: entrant en action ce week-end, l’Espanyol a concédé 230 centres, la plupart en championnat et 45 de plus que la prochaine équipe sur la liste, et ils sont deuxièmes dans les corners contre.

Ils sont vraiment un virage, mais ne brisent pas la défense qui est heureuse de permettre aux équipes de tirer des centres et des tirs à distance, mais fera de son mieux pour arrêter la création de hasard par le milieu. Cela a fonctionné jusqu’à présent, mais avec un peu de régression vers la moyenne, ils ne seront pas une défense parmi les cinq premiers pendant trop longtemps.

En attaque, l’Espanyol est loin d’être l’équipe offensive la plus créative de la Liga. Ils ne se classent que 13e dans xG, bien qu’ils s’améliorent un peu pour atteindre le 10e lorsque vous excluez les pénalités de l’équation. Cependant, ce n’est pas une infraction laide qui dure tout le temps: l’Espanyol joue de l’arrière dans la plupart de ses buts et essaie de faire progresser le ballon du sol au milieu de terrain, et parfois vous pouvez en voir jusqu’à sept. joueurs en attaque.

Pour une équipe qui possède en moyenne un peu moins de 46% de possession par match, elle fait beaucoup avec les quelques opportunités disponibles. Et la plupart de ce qu’ils font est centré autour de l’homme encerclé sur la photo ci-dessus : Aleix Vidal. L’ancien homme du Barça est un élément crucial du système, qu’il joue comme arrière droit ou ailier droit dans leur formation 4-2-3-1. Vidal garde la largeur à tout moment et a le droit d’aller de l’avant autant qu’il le souhaite. Et chaque fois que le ballon atteint Vidal en position de centre, le reste de l’équipe sait qu’il est temps d’attaquer la surface et il y a toujours au moins quatre joueurs prêts à recevoir un centre.

Le principal récipiendaire de tous ces centres est l’attaquant Raúl De Tomás, qui a reçu une convocation méritée en équipe nationale espagnole ce mois-ci grâce à un excellent début de saison. De Tomás est à égalité au deuxième rang de la liste des meilleurs buteurs avec sept buts, et la plupart d’entre eux sont venus de centres. De Tomás a un mouvement fantastique dans la surface, et l’un de ses mouvements préférés est de simuler une course vers le deuxième poteau uniquement pour foncer vers le premier poteau et atteindre le ballon avant son défenseur.

À part les centres du côté droit, l’Espanyol ne fait rien d’autre de particulièrement bien en attaque. Ils essaient de faire court et de faire des combinaisons dans et autour de la surface, mais à moins que Sergi Darder ne puisse trouver une balle parfaite au milieu, ils ne peuvent pas créer grand-chose d’autre.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une équipe de milieu de table qui joue à fond chaque semaine pour éviter un combat pour la relégation. Une blessure à Vidal ou à De Tomás les détruirait, et le passif défensif finira par les rattraper. Mais pour l’instant, l’Espanyol a une équipe solide qui est très confiante et sait qu’elle peut obtenir un résultat au Camp Nou contre une équipe du Barça commençant une nouvelle ère avec plusieurs blessures à des joueurs clés.

Attendez-vous à un match difficile samedi soir.