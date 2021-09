Analyse de maillons de chaîne : prévisions pour les prochains jours

in

LINK a eu une performance positive ces 3 derniers mois après avoir atteint un plus bas de 13,50 $ contre le dollar américain ; Au total, il a une augmentation de 170% au cours de ladite période, et la vérité est qu’il pourrait continuer à augmenter pendant le mois de septembre. Depuis, nous avons remarqué comment de nouveaux projets ont été intégrés dans l’écosystème ; un fait qui profitera clairement à votre jeton natif.

Avant de commencer l’analyse de Chainlink, il convient de noter que LINK se négocie actuellement à 32,82 $ au taux de change LINK / USDT. Cependant, il enregistre une baisse au cours des dernières 24 heures de 2,91% et une accumulation positive de 22,08% en 7 jours selon CoinMarketCap.

L’écosystème Chainlink continue de croître et devient de plus en plus pertinent

La séquence d’achats observée ces dernières semaines pourrait être attribuée au fait que de nombreux investisseurs et commerçants ont une vision positive de l’intégration de Chainlink en tant que solution Ethereum de deuxième couche ; même, au cours de l’année précédente, il y a eu une réaction assez similaire de la part des investisseurs.

En revanche, certains experts très optimistes sur le projet soulignent que la séquence haussière de LINK a été ralentie par la correction généralisée que le marché a subie il y a quelques mois. Par conséquent, il existe encore des probabilités de continuer à augmenter malgré les corrections apportées, puisque l’écosystème Chainlink continue de croître et que la tendance à la hausse de son token est inévitable.

Cette conclusion est atteinte après avoir analysé les multiples projets qui ont été associés au réseau Chainlink pour le mois d’août ; ils ajoutent plus de 76 projets. Ce sont le premier signal à considérer pour faire un aperçu de LINK, pour le même fait, le responsable de l’analyse des crypto-monnaies de CEX.IO, Yuriy Mazur, mentionne que le jeton pourrait atteindre 50 $ ou plus au cours des 3 prochaines semaines.

Analyse et aperçu des maillons de chaîne

Dans notre analyse Chainlink, nous avons remarqué qu’à ce stade, les indicateurs montrent que les traders prennent des bénéfices après avoir atteint une résistance importante à 35,55 $. Malgré le fait que la pression vendeuse ait augmenté à ce moment-là, nous avons 2 supports importants à surveiller.

Le premier d’entre eux est à 32 $ et est défendu par les taureaux au moment de la rédaction, cependant, en dessous, nous avons 30 $; Les ventes dureront sûrement jusqu’à ce point.

Analyse des maillons de chaîne dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

Il est à noter que l’on retrouve une divergence après visualisation du RSI, puisqu’il se situe à 27 points. Ainsi, bien qu’il soit sur le territoire de vente, un rallye vers les territoires neutres est presque certain d’être observé, ce qui pourrait ramener le jeton à 34 $ en quelques heures.

En revanche, les canaux ENV ont confirmé la correction de LINK ; puisque les bougies étaient en dehors des marges supérieures. Et en ce moment, les taureaux cherchent à égaler les ventes pour réduire la pression de vente et maintenir les prix sur la ligne médiane ENV.

résumé

Il faut faire attention à la fermeture des bougies pour faire une estimation précise de ce que sera le prochain mouvement des traders. Si le support de 32$ est perdu, cela poussera sûrement les prix à 30$. Le RSI montre une divergence après avoir été dans des niveaux de survente extrêmes. Suggérant qu’il pourrait y avoir un renversement de tendance à court terme, et que c’est certainement le bon moment pour acheter. Les chaînes ENV soulignent que la baisse la plus dommageable pourrait atteindre 29 $, et qu’un rallye à la hausse devrait être observé à partir de là.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

