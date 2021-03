Analyse de prix 3/15: BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, LTC, LINK, BCH

Le rejet de Bitcoin à son plus haut niveau historique et une divergence négative sur le RSI suggèrent que l’élan haussier de la BTC pourrait s’affaiblir et que les altcoins pourraient voir une réservation de bénéfices en conséquence.

La course haussière Bitcoin (BTC) 2017 a été menée par des commerçants de détail, des croyants à long terme en crypto et des baleines Bitcoin. Cependant, le vent a tourné en 2020 alors que les investisseurs institutionnels sont devenus le catalyseur de la dernière course à la crypto-bulle.

Cependant, les données compilées par JPMorgan Chase montrent que les commerçants de détail ont fait un retour en force au premier trimestre de cette année. Les analystes de JPMorgan ont utilisé les données de Square et Paypal pour déterminer que les investisseurs de détail ont acheté 187.426 BTC pour le premier trimestre 2021, ce qui est plus que l’achat institutionnel de 172.684 BTC au cours de la même période.

Bien que ces données ne soient pas à toute épreuve, elles donnent un bon aperçu du sentiment sous-jacent des deux parties.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. La source: Pièce360

Des données récentes de CoinMarketCap ont montré que le volume total des transactions cryptographiques des principaux échanges cryptographiques sud-coréens au cours d’une période de 24 heures dimanche était de 14,6 milliards de dollars, éclipsant les 14,5 milliards de dollars traités par l’indice composite des prix des actions de la Corée du Sud le 12 mars.

Bien qu’une participation accrue soit un signe positif, un marché haussier fort attire également plusieurs mains faibles qui abandonnent leurs positions à chaque nouvelle et événement mineur. Cela pourrait conduire à une volatilité accrue à court terme.

Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour repérer les niveaux critiques de support et de résistance qui peuvent attirer les traders.

BTC / USD

Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 61825,84 $ le 13 mars, mais ce rallye n’a pas attiré d’autres achats de la part des traders. Au contraire, les traders ont enregistré des bénéfices après le rallye et le prix est retombé sous le niveau de cassure à 58 341,03 $ aujourd’hui.

Graphique journalier BTC / USDT. La source: TradingView

Cependant, un point positif mineur est que les taureaux tentent toujours de défendre la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (53 231 $). Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux essaieront de faire passer le prix au-dessus de 61 825,84 $. S’ils y parviennent, la prochaine étape de la tendance haussière à 72 112 $ pourrait commencer.

Alors que la hausse des moyennes mobiles favorise les haussiers, la divergence négative sur l’indice de force relative (RSI) suggère que l’élan haussier s’est affaibli. Les baissiers verront une opportunité si la paire BTC / USD plonge et se maintient en dessous de l’EMA à 20 jours.

Le prochain support à la baisse est la moyenne mobile simple de 50 jours (46 504 $), puis le creux critique à 43 006,77 $.

ETH / USD

La forte hausse de l’Ether (ETH) le 13 mars n’a pas pu maintenir l’élan et retester le plus haut historique à 2040,77 $. Cela aurait pu attirer des réservations de bénéfices de la part des traders dynamiques, ce qui a entraîné une baisse de l’EMA à 20 jours (1729 $).

Graphique journalier ETH / USDT. La source: TradingView

Si les baissiers profitent de cette opportunité et font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, la vente pourrait s’intensifier. Cela pourrait entraîner une baisse à 1 455 $, puis un soutien critique à 1 289 $.

L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI est tombé en dessous de 53, indiquant un équilibre entre l’offre et la demande.

Cette vue neutre à négative sera annulée si la paire ETH / USD rebondit par rapport aux moyennes mobiles et dépasse le plus haut historique. Cela pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 2 614 $.

BNB / USD

Binance Coin (BNB) n’a pas pu se maintenir au-dessus de la résistance des frais généraux de 309,50 $ le 11 mars. Cela aurait pu attirer des réservations de bénéfices de la part des traders, ce qui a entraîné un recul vers l’EMA de 20 jours (245 $) aujourd’hui.

Graphique journalier BNB / USDT. La source: TradingView

Les taureaux tentent actuellement de défendre l’EMA de 20 jours. Un fort rebond de ce support suggérera des achats agressifs en cas de creux. Les taureaux essaieront alors à nouveau de pousser le prix au-dessus de 309,50 $.

S’ils réussissent, un nouveau test du record absolu est possible. Une cassure de cette résistance pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 410 $.

Alternativement, si la paire BNB / USD tombe en dessous de l’EMA à 20 jours, les traders à court terme peuvent enregistrer des bénéfices et cela pourrait faire baisser le prix à 189 $.

ADA / USD

Cardano (ADA) se négocie dans la fourchette de 1,03 $ à 1,23 $ au cours des derniers jours. L’altcoin a glissé sous la fourchette le 13 mars mais a fait un retour en force le même jour. Aujourd’hui, le prix est de nouveau descendu en dessous du support de la gamme.

Graphique journalier ADA / USDT. La source: TradingView

Alors que les taureaux ont défendu le support de 1,03 $ au cours des trois derniers jours, les baissiers n’ont pas permis au prix d’augmenter et de se maintenir au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,08 $). Cela suggère que les ours tentent de faire un retour.

Si la paire ADA / USD ferme en dessous de la fourchette, cela améliorera les perspectives d’une correction plus profonde du SMA à 50 jours (0,87 $). Si ce support se fissure également, la baisse pourrait s’étendre à 0,80 USD puis à 0,70 USD.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix augmente et dépasse l’EMA de 20 jours, alors la paire pourrait remonter à 1,23 $.

DOT / USD

Bien que les taureaux aient défendu avec succès l’EMA de 20 jours (34,79 $) au cours des derniers jours, ils n’ont pas été en mesure de pousser Polkadot (DOT) au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 37,50 $ à 40 $. Cela suggère que la demande se tarit à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier DOT / USDT. La source: TradingView

L’EMA à 20 jours d’aplatissement et le RSI inférieur à 53 suggèrent que les taureaux pourraient perdre leur emprise. Si le prix se maintient en dessous de l’EMA de 20 jours, la vente pourrait s’intensifier car les traders à court terme pourraient se précipiter vers la sortie. Cela pourrait ramener la paire DOT / USD vers le SMA à 50 jours (28,73 $).

Cette vue baissière invalidera si le prix augmente par rapport au niveau actuel et sort de la zone de résistance de 40 $ à 42,50 $. Un tel mouvement pourrait démarrer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 52,50 $.

XRP / USD

Le XRP a tenté de dépasser l’EMA de 20 jours (0,45 $) le 13 mars, mais a échoué, ce qui montre que les ours tentent de prendre le dessus. Si les vendeurs peuvent faire baisser le prix en dessous de 0,42 $, l’altcoin pourrait chuter à 0,35 $.

Graphique journalier XRP / USDT. La source: TradingView

L’EMA à 20 jours baisse légèrement et le RSI se négocie en territoire négatif, ce qui suggère un avantage mineur pour les baissiers.

Cette vue baissière sera annulée si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 0,50 $. Une telle décision pourrait attirer des acheteurs qui pourraient alors tenter de propulser la paire XRP / USD à 0,65 $.

UNI / USD

Uniswap (UNI) a de nouveau baissé de la zone de résistance des frais généraux de 33 $ à 34,92 $ le 14 mars, ce qui montre que les baissiers sont actifs à des niveaux plus élevés. Les taureaux vont maintenant essayer de défendre l’EMA de 20 jours (28,70 $).

Graphique journalier UNI / USDT. La source: TradingView

Un fort rebond sur l’EMA de 20 jours suggérera que le sentiment reste haussier et que les traders achètent en cas de creux. Si la paire LINK / USD casse au-dessus de la zone de résistance des frais généraux, la prochaine étape de la tendance haussière pourrait commencer.

Cependant, la divergence négative sur le RSI suggère que l’élan haussier pourrait diminuer. Si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, une correction plus profonde du SMA de 50 jours (23,40 $) est possible.

LTC / USD

La cassure du Litecoin (LTC) au-dessus de 205,18 $ le 12 mars a maintenu son élan le 13 mars, mais les taureaux n’ont pas pu retester 246,96 $. L’altcoin a baissé de 230 $, ce qui montre que les traders quittent leurs positions sur les rallyes.

Graphique journalier LTC / USDT. La source: TradingView

Les ours tentent de ramener le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (197 $) pendant que les taureaux tentent de le défendre. L’aplatissement de l’EMA à 20 jours et le RSI supérieur à 52 suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cet équilibre penchera en faveur des taureaux s’ils peuvent propulser le prix au-dessus de 246,96 $. À l’inverse, les baissiers prendront le dessus si la paire LTC / USD se brise et se ferme en dessous de la ligne de tendance haussière.

LIEN / USD

Chainlink (LINK) est tombé en dessous des moyennes mobiles et de la ligne de tendance du triangle ascendant, ce qui invalide la configuration haussière. Les traders qui avaient acheté avant la cassure pourraient couvrir leurs positions et cela pourrait entraîner une chute à 24 $.

Graphique quotidien LINK / USDT. La source: TradingView

Les moyennes mobiles plates et le RSI en dessous du centre indiquent également une possible action liée à la distance à court terme avec un biais négatif. La tendance se tournera en faveur des baissiers s’ils peuvent maintenir le prix en dessous de 24 $.

Cette vue baissière invalidera si le prix augmente par rapport aux niveaux actuels et dépasse 32 $. Un tel mouvement suggérera que la cassure actuelle en dessous des moyennes mobiles était un piège à ours.

BCH / USD

Bitcoin Cash (BCH) a dépassé la résistance des frais généraux de 560 $ le 13 mars, mais les haussiers n’ont pas pu s’appuyer sur cette cassure. Le prix s’est rapidement retourné le 14 mars et les baissiers l’ont ramené sous le niveau de cassure à 560 $.

Graphique journalier BCH / USD. La source: TradingView

Le renversement brutal aurait pu piéger les taureaux agressifs qui s’attendaient à ce que la paire BCH / USD se rallie à 631,71 $, puis à 745 $. Si le prix se maintient en dessous du SMA de 50 jours (528 $), il augmente la possibilité d’une baisse à 480 $, puis à 440 $.

Les moyennes mobiles plates et le RSI juste en dessous du point médian indiquent un équilibre entre l’offre et la demande. Les taureaux prendront le dessus s’ils peuvent propulser le prix au-dessus de 609 $ et les baissiers auront un avantage si le prix tombe en dessous de 440 $.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.

Les données de marché sont fournies par HitBTC échange.