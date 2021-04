Analyse de prix 4/12: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOT, UNI, LTC, LINK, XLM

Les altcoins continuent de pousser plus haut alors que les taureaux Bitcoin s’efforcent de maintenir le niveau de 60000 $ comme support.

Le stratège senior des matières premières de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, a comparé la consolidation actuelle du prix du Bitcoin (BTC) à celle d’un "taureau en cage, reposé pour s’échapper". Par rapport aux rassemblements un an après les deux précédentes réductions de moitié de Bitcoin en 2012 et 2016, le stratège a évalué l’action actuelle des prix comme "docile".

Selon McGlone, Bitcoin est "toujours en mode découverte de prix" et son plateau est encore loin.

Alors que Bitcoin reste au centre des préoccupations, les altcoins ont continué à voler la vedette. La domination du marché de Bitcoin, qui a approché 70% le 4 janvier, a continué de baisser même si son prix a augmenté de plus de 104% jusqu’à présent cette année. La domination actuelle du marché à 54,3% est la plus basse depuis avril 2019 selon les données de CoinMarketCap. Cela suggère que divers altcoins surpassent largement le Bitcoin.

Cependant, l’approbation d’un fonds négocié en bourse Bitcoin pourrait faire reculer l’avance en faveur de Bitcoin. Le Galaxy Digital de Mike Novogratz est devenu le dernier à postuler auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour un ETF Bitcoin lundi. La liste croissante de candidats en lice pour lancer un ETF Bitcoin montre qu’il existe toujours une forte demande pour l’actif numérique.

Bitcoin continuera-t-il à se négocier latéralement à mesure que les altcoins se rassembleront ou reprendra-t-il sa tendance haussière et mènera-t-il du front? Jetons un coup d’œil aux graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin a formé un motif de chandelier dans la journée du 11 avril, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours. Les taureaux ont tenté de résoudre cette incertitude à la hausse aujourd’hui en perçant le plus haut historique à 61 825,84 $, mais les baissiers avaient d’autres plans. Encore une fois, ils ont défendu avec succès la résistance de l’air.

Bien que les baissiers défendent la résistance des frais généraux, ils n’ont pas été en mesure de faire baisser le prix de plus de 60 000 $. Cela suggère que les haussiers ne clôturent pas leurs positions longues à la hâte, car ils prévoient que la tendance haussière se poursuivra.

Si les haussiers peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de 61 825,84 $, la paire BTC / USDT complétera un schéma de tête et d’épaules haussier inverse. Cela pourrait entraîner un rallye vers la cible de modèle à 69 540 $. Si l’élan se maintient, la prochaine cible à surveiller est de 79 566 $.

Cette vue haussière sera invalidée si la paire baisse et tombe en dessous de la moyenne mobile simple de 50 jours (54,7823 $). Un tel mouvement pourrait signaler le début d’une correction plus profonde.

ETH / USDT

Ether (ETH) s’est négocié au-dessus du niveau de cassure à 2040,77 $ au cours des trois derniers jours, mais le mouvement haussier manque d’élan. La longue mèche sur la bougie du 10 avril et le motif de la bougie du 11 avril à l’intérieur de la journée suggèrent que les taureaux hésitent à pousser le prix à la hausse.

Si le prix ne reprend pas son élan dans les prochains jours, les baissiers essaieront de baisser le prix en dessous de 2040,77 $. Si la paire ETH / USDT passe en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (1 985 $), le prochain arrêt pourrait être la ligne de tendance. Une cassure sous ce support pourrait signaler le début d’une correction plus profonde.

Cependant, la hausse de l’EMA à 20 jours et l’indice de force relative (RSI) au-dessus de 61 indiquent un avantage pour les haussiers. Si les taureaux atteignent durement le prix au-dessus de 2200 $, la paire peut commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 2618,14 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est dans une forte tendance haussière, mais le mouvement haussier des deux derniers jours montre des signes de rupture. La longue mèche de la bougie d’aujourd’hui suggère que certains commerçants profitent à des niveaux plus élevés.

Bien que l’EMA à 20 jours (385 $) augmente, le RSI au-dessus de 84 indique que le rallye est surchauffé à court terme. Cela pourrait entraîner une légère correction ou une consolidation au cours des prochains jours. Dans les fortes tendances haussières, les corrections ne durent généralement pas plus de trois jours.

Le premier support à la baisse est le niveau de retracement Fib de 38,2% à 483,95 $. Si le prix rebondit sur ce support, cela suggérera que le sentiment reste positif et que les taureaux achètent en cas de creux. Ils essaieront ensuite de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus du sommet historique de 638,56 $.

S’ils réussissent, la prochaine étape de la tendance haussière pourrait commencer, ce qui pourrait propulser la paire BNB / USDT à 888,70 $. À l’inverse, si les baissiers glissent le prix en dessous de 483,95 $, la paire pourrait tomber à l’EMA à 20 jours.

XRP / USDT

La contraction de la volatilité le 9 avril s’est résolue à la hausse le 10 avril et le XRP s’est redressé au-dessus de 1,11 $. Les taureaux ont poursuivi leurs achats le 11 avril et ont augmenté le prix à 1,50 $. Cependant, la longue mèche de la bougie pour la journée suggère que les traders ont affiché des gains à des niveaux plus élevés.

Les baissiers n’ont pas pu prendre la tête aujourd’hui et amorcer une correction. Les taureaux ont tenté de reprendre la tendance haussière mais ont échoué, ce qui a entraîné la formation d’un motif de chandelier Doji. Cela suggère une indécision entre les taureaux et les ours quant au prochain mouvement directionnel.

Si les acheteurs peuvent pousser le prix au-dessus de 1,50 $, la paire XRP / USDT pourrait remonter à 2 $. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous de 1,30 $, la paire pourrait initier une correction.

Le principal support à la baisse est de 1,11 $. Si les acheteurs peuvent transformer ce niveau en support, la paire tentera encore une fois de dépasser 1,50 $. En revanche, une cassure en dessous de 1,11 USD peut entraîner une baisse de l’EMA à 20 jours (0,89 USD).

ADA / USDT

Les taureaux ont réussi à maintenir Cardano (ADA) au-dessus de la SMA de 50 jours (1,17 $) ces derniers jours et tentent actuellement d’initier un mouvement haussier. Cependant, la longue mèche de la bougie d’aujourd’hui suggère que l’achat est épuisé au-dessus de 1,33 $.

Si les taureaux ne parviennent pas à maintenir le prix au-dessus de 1,33 $, les baissiers agressifs peuvent réessayer de faire baisser le prix en dessous du SMA à 50 jours. S’ils parviennent à le faire, la paire ADA / USDT pourrait tomber dans la zone de support de 1,03 $ à 0,98 $.

Un rebond dans cette zone pourrait maintenir la paire à portée pendant quelques jours de plus. Alternativement, si les baissiers font chuter le prix en dessous de la zone, la paire pourrait chuter à 0,80 $.

Cette vue négative sera invalidée si la paire maintient le prix au-dessus de 1,33 $. Cela pourrait porter le prix à 1,48 $. Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait initier la prochaine étape de la tendance haussière qui peut atteindre 2 $.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) a été pris en sandwich entre l’EMA de 20 jours (39,30 $) et la résistance des frais généraux à 42,28 $ ces derniers jours. Cependant, il est peu probable que ce trading à fourchette serrée se poursuive longtemps.

Si les taureaux peuvent propulser le prix au-dessus de 42,28 $, la paire DOT / USDT pourrait remonter à 46,80 $. Les baissiers peuvent à nouveau offrir une résistance à ce niveau, mais si les haussiers peuvent franchir la barrière, la paire pourrait remonter à 53,50 $ puis 57 $.

L’EMA à 20 jours légèrement ascendante et le RSI supérieur à 54 ne suggèrent qu’un petit avantage pour les taureaux. Si les baissiers peuvent faire chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, cela ouvrira les portes à une baisse à 32,50 $, puis à 26,50 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a grimpé au-dessus du sommet historique de 36,80 $ aujourd’hui. Bien que les moyennes mobiles ne soient pas encore apparues, le RSI s’est approché du territoire de surachat, signalant un rebond de l’élan.

Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 35,20 $, cela suggérera une forte demande à des niveaux plus élevés. La paire UNI / USDT pourrait monter jusqu’à 43,43 $ et si ce niveau est également supprimé, le mouvement haussier peut atteindre 50 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux ne parviennent pas à maintenir le prix au-dessus de 35,20 $, cela suggérerait que les traders affichent des gains à des niveaux plus élevés. Si le prix tombe et se maintient en dessous de 35,20 $, l’action limitée à la plage dans la paire pourrait se poursuivre.

LTC / USDT

La contraction de la volatilité du Litecoin (LTC) les 8 et 9 avril a été suivie d’une expansion en faveur des haussiers. Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus de 246,96 $ le 10 avril et ont réussi à maintenir le prix au-dessus depuis.

L’EMA ascendante de 20 jours (218 $) et le RSI supérieur à 63 suggèrent que le chemin de la moindre résistance est à la hausse. Si les acheteurs peuvent pousser le prix au-dessus de 262,93 $, la paire LTC / USDT pourrait atteindre son prochain objectif cible à 307,42 $.

Cette vue haussière sera invalidée si le prix tombe en panne et se maintient en dessous de 246,96 $. Un tel mouvement suggérerait que les commerçants ont affiché des gains à des niveaux plus élevés. Le support critique à surveiller à la baisse est l’EMA de 20 jours.

Un rebond fort suggérera que le sentiment reste positif et les haussiers tenteront à nouveau de reprendre la tendance haussière. À l’inverse, une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours pourrait ramener le prix à 170 $.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) est coincé entre 24 $ et 36,93 $. L’EMA de 20 jours légèrement ascendante (30,92 $) et le RSI supérieur à 55 suggèrent que les taureaux ont un léger avantage. Cependant, l’échec des taureaux à contester la résistance des frais généraux à 36,93 $ indique que la demande sèche à des niveaux plus élevés.

Les baissiers tentent de faire chuter le prix sous le support de 32 $. S’ils parviennent à le retirer, les chances d’une cassure sous les moyennes mobiles augmentent. Une telle décision pourrait faire baisser le prix à 24 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 36,93 $. S’ils réussissent, la paire LINK / USDT pourrait reprendre sa tendance haussière et grimper vers 40 $ puis 50 $.

XLM / USDT

Les taureaux tentent de reprendre la tendance haussière de Stellar Lumens (XLM), mais font face à une forte résistance au niveau de 0,60 $. Les haussiers ont poussé le prix au-dessus de la résistance des frais généraux le 11 avril et aujourd’hui, mais n’ont pas pu soutenir la cassure.

Si les taureaux ne permettent pas au prix de glisser en dessous de 0,55 $, cela suggérera une accumulation sur les baisses. La hausse de l’EMA à 20 jours (0,47 $) et le RSI près du territoire de surachat suggèrent que les taureaux sont en contrôle.

Une cassure et une clôture au-dessus de 0,60 $ sera le premier signe que les taureaux ont dominé les baissiers. Si cela se produit, la paire XLM / USDT pourrait reprendre la tendance haussière et grimper à 0,72 $ puis 0,85 $.

D’un autre côté, si les baissiers glissent le prix en dessous de 0,55 $, la paire pourrait tomber à l’EMA à 20 jours.

