Analyse de prix 5/13: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, BCH, LTC, UNI

Bitcoin reste sur un terrain glissant et l’achèvement d’un modèle de bougie baissière indique qu’un autre inconvénient est possible pour le BTC et les altcoins.

Le 13 mai, le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté que la société cesserait d’accepter les paiements Bitcoin (BTC) pour ses achats de véhicules, citant "l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon". Peu de temps après l’annonce, le prix du Bitcoin a chuté de 17% pour atteindre un nouveau creux local de 46000 $.

Bien que la décision de Musk soit un coup dur à court terme pour le sentiment du marché, il est peu probable qu’elle change complètement le cours des marchés de la cryptographie car la demande institutionnelle de crypto-monnaies reste élevée. La preuve en était hier lorsque Cowen Inc., une banque âgée de 103 ans, a annoncé qu’elle s’était associée à Standard Custody and Trust Co.pour entrer dans le secteur de la garde cryptographique.

Une autre indication de l’intérêt croissant des institutions pour les crypto-monnaies est la forte augmentation "crypto-monnaies en garde" de l’échange de crypto-monnaie Gemini. L’échange dirigé par les jumeaux Winklevoss a maintenant 30 milliards de dollars de crypto-monnaie en garde.

Les perspectives à long terme pour les crypto-monnaies restent solides, mais les fluctuations de prix à court terme peuvent entraîner de fortes baisses dans les portefeuilles. Par conséquent, les traders doivent surveiller de près l’action des prix et suivre leurs règles de trading sans se laisser entraîner par un trading basé sur les émotions.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer les tendances et le chemin de moindre résistance pour le prochain mouvement.

BTC / USDT

Bitcoin a formé un motif de tête et d’épaules baissier, qui se terminera par une évasion et se fermera sous le décolleté de la configuration. La forte baisse du 12 mai et aujourd’hui avait ramené le prix au décolleté, mais les taureaux tentent de défendre le support.

Cependant, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (54 958 $) a commencé à baisser et l’indice de force relative (RSI) a plongé dans la zone négative, indiquant que les ours ont le dessus.

Si le prix tombe en dessous du décolleté, la configuration H&S sera terminée. Ce modèle a un objectif de 31 653,73 $. Cependant, ce n’est peut-être pas une baisse directe, car les taureaux essaieront d’arrêter la baisse à 42 500 $, puis à 40 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les haussiers maintiennent le prix au-dessus de 46 985 $, la paire BTC / USDT pourrait remonter à 52 323,21 $, où les baissiers devraient à nouveau monter une forte résistance.

ETH / USDT

Ether (ETH) a formé un modèle engloutissant baissier le 12 mai lorsque le prix s’est inversé après avoir atteint un nouveau sommet historique à 4374,67 $. Cependant, la longue queue de la bougie d’aujourd’hui suggère que le sentiment reste positif et que les haussiers achètent des baisses.

Les deux moyennes mobiles augmentent et le RSI est proche de la zone de surachat, ce qui suggère que les taureaux sont en contrôle. Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus du niveau record. S’ils réussissent, la paire ETH / USDT peut se rallier à 5000 $, puis à 5723,66 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance des frais généraux et passe en dessous de l’EMA à 20 jours (3348 $), cela suggérera que l’offre dépasse la demande. Cela pourrait ramener le prix à 3000 USD, puis à la moyenne mobile simple de 50 jours (2552 USD).

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) fait face à une forte résistance proche du niveau de 680 $. 593).

Cependant, la longue queue de la bougie aujourd’hui suggère un achat fort à des niveaux inférieurs. Si les haussiers poussent et maintiennent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire BNB / USDT peut retester la résistance de 680 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de la résistance pourraient initier la prochaine étape de la tendance haussière qui peut atteindre 771 $. 496 $) puis à 440 $.

ADA / USDT

Après s’être maintenu au-dessus du niveau de cassure à 1,48 $ depuis le 6 mai, Cardano (ADA) a franchi la résistance des frais généraux de 1,83 $. Cela suggère que les taureaux ont dominé les baisses et que la tendance haussière a repris.

La hausse de l’EMA à 20 jours (1,52 $) et le RSI au-dessus de 66 suggèrent que le chemin de la moindre résistance est à la hausse. Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 1,83 $, la paire ADA / USDT pourrait grimper vers la prochaine cible à 2,25 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 1,83 $, la paire peut prolonger son action liée à la fourchette pendant quelques jours de plus. Une cassure et une clôture en dessous de 1,48 $ suggéreront que les baissiers ont dominé les haussiers et que la paire pourrait chuter au SMA à 50 jours (1,32 $).

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a rebondi sur l’EMA de 20 jours (0,43 $) le 11 mai, mais les niveaux plus élevés ont été soumis à une pression à la vente, comme le montre la longue mèche de la bougie du jour. La vente a repris le 12 mai et les baissiers ont poussé le prix en dessous de l’EMA de 20 jours.

Les acheteurs tentent de défendre le niveau de retracement Fib de 61,8% à 0,38 $, mais font face à une forte résistance à 0,45 $. Si le prix baisse et tombe en dessous de 0,35 $, la paire DOGE / USDT peut chuter au SMA de 50 jours (0,25 $).

Alternativement, si le prix rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse 0,45 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. La paire peut alors remonter à 0,55 $ où les haussiers devraient rencontrer une forte résistance. Si le prix baisse à cause de cette résistance, la paire peut se consolider entre 0,45 $ et 0,55 $ pendant quelques jours.

XRP / USDT

Les haussiers ont été incapables de maintenir le XRP au-dessus de la ligne de tendance baissière ces derniers jours, indiquant une forte résistance des baissiers. Cela peut avoir conduit les traders à court terme à abandonner leurs positions, abaissant le prix au SMA de 50 jours (1,20 $).

Si le prix rebondit sur la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours, les taureaux réessayeront de pousser la paire XRP / USDT au-dessus de la ligne de tendance baissière et de la résistance au-dessus de 1,66 $. S’ils parviennent à le faire, la paire pourrait tester à nouveau le plus haut de 52 semaines à 1,96 $.

Cependant, l’EMA à 20 jours (1,41 $) a commencé à baisser et le RSI se négocie dans la zone négative, suggérant un petit avantage pour les baissiers. Si les vendeurs peuvent descendre et maintenir le prix en dessous du SMA de 50 jours, la paire peut baisser à 1,01 $, puis à 0,88 $.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) n’a pas réussi à plusieurs reprises à franchir la résistance des frais généraux de 42,28 $, ce qui suggère que les baissiers défendent le niveau de manière agressive. Cependant, les taureaux continuent d’acheter à des niveaux inférieurs car ils n’ont pas permis au prix de rester en dessous de 32,50 $.

Les moyennes mobiles plates et le RSI près du point médian indiquent que la paire DOT / USDT pourrait rester stagnante entre 32,50 $ et 42,28 $ pendant quelques jours de plus.

Une cassure et une clôture au-dessus de 42,28 $ pourraient pousser le prix à un sommet historique de 48,36 $. Ce niveau peut à nouveau agir comme une résistance raide, mais si les haussiers portent le prix au-dessus, la paire peut reprendre sa tendance haussière vers la cible cible à 58,06 $.

Alternativement, si les baissiers abaissent le prix en dessous de 32,50 $, la paire peut chuter à 26,50 $. Un fort rebond à ce niveau suggérerait que la paire pourrait prolonger son séjour dans la large fourchette de 26,50 $ à 42,28 $ pendant quelques jours de plus. Une cassure en dessous de 26,50 $ pourrait suggérer le début d’une nouvelle tendance baissière.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) a atteint un nouveau sommet de 52 semaines à 1638,08 $ le 12 mai, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux les plus élevés. Cela a abouti à une réservation agressive de bénéfices par les traders, ramenant le prix à l’EMA de 20 jours (1213 $).

Le modèle de chandelier engloutissant baissier du 12 mai suggère un possible renversement de tendance. Si les baissiers peuvent casser et maintenir le prix en dessous de l’EMA à 20 jours, la paire BCH / USDT pourrait tomber au niveau de retracement Fib de 61,8% à 1054,41 $, puis au SMA à 50 jours (867 $).

Contrairement à cette hypothèse, si le prix récupère et se maintient au-dessus de 1 213,51 $, la paire peut entrer dans une action limitée en gamme pendant quelques jours. L’aplatissement de l’EMA à 20 jours et du RSI juste au-dessus du point médian suggère également quelques jours de consolidation.

LTC / USDT

L’incapacité du Litecoin (LTC) à se maintenir au-dessus de la ligne de résistance de la formation croissante du coin d’élargissement le 12 mai aurait pu attirer de fortes ventes de la part des traders. Cela a fait glisser le prix vers l’EMA de 20 jours (313 $).

Si les baissiers maintiennent le prix en dessous de 300 $, la paire LTC / USDT pourrait chuter au SMA à 50 jours (260 $), puis à la ligne de support de coin. Une cassure sous le coin pourrait signaler le début d’une nouvelle tendance baissière.

À l’inverse, si les haussiers maintiennent le prix au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours, la paire peut tenter un rallye, qui fera probablement face à une forte résistance près de 340 $. la correction est terminée.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) continue de fonctionner dans un canal en amont. Les baissiers ont poussé le prix en dessous de l’EMA à 20 jours (38,35 $) le 10 mai, mais n’ont pas réussi à briser le support du SMA à 50 jours (34,50 $), qui montre des achats à des niveaux inférieurs.

Les haussiers ont tenté de reprendre le mouvement haussier le 12 mai, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés comme le montre la longue mèche de la bougie du jour. Cela indique que les traders vendent leurs positions lors de rallyes.

Acheter près de la SMA de 50 jours et vendre plus haut suggère une action de portée pendant quelques jours. Le prochain mouvement de tendance peut commencer si les haussiers poussent et maintiennent le prix au-dessus de 45 $. À l’inverse, une cassure sous la ligne de support du canal pourrait déclencher une nouvelle tendance baissière.

