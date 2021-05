Analyse de prix 5/14: BTC, ETH, BNB, DOGE, ADA, XRP, DOT, BCH, LTC, UNI

Bitcoin montre des signes de surperformance, mais de nombreux altcoins restent forts, signe que le découplage entre les deux est susceptible de se poursuivre pendant quelques jours de plus.

L’indice Crypto Fear and Greed est tombé à des niveaux jamais vus depuis avril 2020, ce qui indique que les traders craignent que Tesla renonce à accepter les paiements Bitcoin (BTC), la faiblesse technique de Bitcoin sur plusieurs semaines et l’enquête présumée du régulateur américain sur le opérations de trading de Binance Exchange. .

Cette nervosité a également conduit à une entrée massive de 30000 Bitcoin dans les bourses, le nombre le plus élevé depuis l’effondrement de mars 2020. Cela suggère que certains traders réalisent des bénéfices sur leurs positions longues. Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a déclaré que les baleines avaient continué à envoyer plus de pièces aux bourses que d’habitude, ce qui implique que la tendance baissière à court terme n’est peut-être pas encore terminée.

Cependant, le statisticien populaire Willy Woo estime que la reprise après l’Elon Dump a commencé et l’analyste William Clemente a également brossé un tableau positif lorsqu’il a déclaré que "Bitcoin a très bien résisté" Compte tenu du "le plus grand jour d’échange de billets depuis le krach de mars de l’année dernière". .

Les perspectives à court terme sont incertaines, les analystes partageant leurs opinions, mais que prévoient les perspectives à long terme? Jetons un coup d’œil aux graphiques hebdomadaires des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

La tendance haussière de Bitcoin a fait face à une forte résistance au niveau d’extension 100% Fibonacci à 60 959,64 $. Bien que les haussiers aient poussé le prix au-dessus de cette résistance, ils n’ont pas été en mesure de maintenir la cassure, indiquant un manque de demande à des niveaux plus élevés.

La paire BTC / USDT a formé un motif tête et épaules, qui se terminera en cas de cassure et se fermera sous le décolleté. Si cela se produit, la paire pourrait chuter vers l’objectif du modèle à 28 939 $, ce qui est juste au-dessus de la moyenne mobile simple sur 50 semaines (27 335 $).

La moyenne mobile exponentielle sur 20 semaines (47 444 $) s’aplatit et l’indice de force relative (RSI) a formé une divergence négative, indiquant des signes de ralentissement.

Cette vue négative invalidera si les taureaux portent le prix au-dessus de la zone de résistance de 60 000 $ à 64 849,27 $. Ensuite, la paire pourrait atteindre le niveau d’extension de 161,8% de Fibonacci à 80 803,39 $.

ETH / USDT

Ether (ETH) a connu une forte tendance haussière, mais de grands mouvements au cours des deux dernières semaines indiquent un achat effréné, se terminant généralement par une formation plus élevée. Le RSI est passé au-dessus de 88, indiquant que le rallye s’est trop propagé à court terme.

Les taureaux devraient faire face à une résistance raide dans la zone entre le niveau d’extension de 161,8% de Fibonacci à 4 052,21 $ et le plus haut historique à 4 374,67 $.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire ETH / USDT trouvera probablement un support solide au niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% à 3 195,98 $. En raison de la tendance haussière, les haussiers achèteront probablement la baisse et tenteront de reprendre le mouvement haussier.

En cas de succès, la paire pourrait atteindre le niveau psychologique à 5 000 $, puis le niveau d’extension de Fibonacci de 261,8% à 5 759,94 $.

À l’inverse, si la paire tombe en dessous de 3195,98 $, le prochain arrêt pourrait être le niveau de retracement de 50% à 2831,88 $, puis le niveau de retracement de 61,8% à 2467,78 $.

BNB / USDT

La tendance haussière de Binance Coin (BNB) a atteint un mur au niveau d’extension de 161,8% de Fibonacci à 680,03 $. Cependant, les taureaux ne sont pas disposés à lâcher leur avance car ils ont acheté la baisse au niveau de retracement Fib de 38,2% à 513,45 $. Cela suggère que le sentiment reste optimiste.

Si les acheteurs peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de 680,03 $, la paire BNB / USDT pourrait reprendre sa tendance haussière vers le niveau d’extension de Fibonacci à 200% à 796,64 $, puis au niveau d’extension de 261,8% à 985,30 $.

Cependant, si le prix baisse à nouveau par rapport à la résistance des frais généraux, la paire pourrait assister à une réserve de profit qui pourrait conduire le prix au niveau de retracement de 50% à 458,37 $, puis au niveau de retracement de 61,8% à 458,37 $ .403,29 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) est sur une forte tendance haussière depuis quelques semaines. Les grandes plages hebdomadaires montrent une activité accrue des traders, car les mouvements haussiers et baissiers sont exagérés.

La longue mèche sur la bougie de la semaine dernière a montré des réservations de bénéfices agressives à des niveaux plus élevés. Cependant, les baissiers ont été incapables de saisir l’occasion et de maintenir la paire à un niveau bas alors que les taureaux ont acheté les creux cette semaine, comme le montre la longue queue de la bougie.

Lorsque les haussiers achètent des creux et les baissiers vendent la résistance, l’actif entre généralement dans une action limitée et la volatilité diminue. Dans ce cas, la paire DOGE / USDT pourrait se consolider dans une large fourchette entre 0,35 $ et 0,73 $ au cours des prochaines semaines.

ADA / USDT

Après un fort mouvement à la hausse de 0,33 $ à 1,48 $, Cardano (ADA) se situait entre 1 $ et 1,48 $ depuis plusieurs semaines. Une consolidation près des sommets est un signe positif car elle montre que les traders achètent en cas de creux et ne modifient pas leurs positions en cas de correction.

La paire ADA / USDT est sortie de sa phase de consolidation la semaine dernière, indiquant que les haussiers ont dominé les baisses. Le rallye pourrait maintenant atteindre le niveau d’extension de 100% Fibonacci à 2,14 $. Si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de cette résistance, la prochaine cible est le niveau d’extension de 138,2% à 2,60 $.

Les deux moyennes mobiles augmentent et le RSI est en territoire de surachat, indiquant que les taureaux sont en contrôle. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous du niveau de cassure à 1,48 $. Si cela se produit, la paire pourrait tomber à l’EMA de 20 semaines (1,06 $).

XRP / USDT

XRP a passé un temps considérable à négocier entre 0,21 $ et 0,78 $. En règle générale, plus le temps passé dans une plage est long, plus son évasion éventuelle est forte. Lorsque le prix a dépassé 0,78 USD, l’altcoin a grimpé à 1,96 USD en deux semaines.

Cependant, les rallyes verticaux sont rarement durables et c’est ce qui s’est passé. Depuis qu’elle a atteint un sommet de 1,96 $, la paire XRP / USDT a connu des mouvements volatils, ce qui a entraîné la formation d’un triangle symétrique.

Après les mouvements de large gamme des dernières semaines, la volatilité devrait s’atténuer et la paire pourrait à nouveau entrer dans une fourchette étroite. La hausse de l’EMA à 20 semaines et du RSI près de la zone de surachat suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Si les acheteurs augmentent le prix au-dessus de 1,76 $, la paire peut monter à 1,96 $, puis reprendre la tendance haussière qui peut atteindre 2,63 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix tombe en dessous de 1,20 $. Cela pourrait ramener le prix à 1 $, puis au niveau de cassure à 0,78 $.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) a consolidé entre 26,50 $ et 44 $ au cours des dernières semaines. Plusieurs tentatives des haussiers pour reprendre la tendance haussière n’ont pas réussi à attirer les acheteurs à des niveaux plus élevés. Pour cette raison, le prix est revenu dans la fourchette.

Cependant, le signe positif est que les taureaux n’ont pas laissé le prix tomber en dessous de 26,50 $. Cela suggère une accumulation à des niveaux inférieurs.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la zone de résistance de 44 $ à 48,36 $, la paire DOT / USDT peut reprendre sa tendance haussière et se diriger vers la cible cible à 63,68 $. La hausse de l’EMA à 20 semaines (30 $) et du RSI en territoire positif suggèrent que les taureaux sont aux commandes.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport à la résistance des frais généraux et chute en dessous de 26,50 $. Un tel mouvement pourrait signaler le début d’une tendance baissière.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) a constamment atteint des hauts et des bas plus élevés au cours des derniers mois, indiquant une tendance à la hausse. L’altcoin a fait face à une réserve de profit supérieure à 1430 $, comme le montrent la longue mèche de la semaine dernière et la bougie de cette semaine.

Cependant, un léger avantage est que les taureaux ont acheté la baisse au niveau de retracement Fib de 38,2% à 1113,61 $ cette semaine. Cela suggère que les traders considèrent les baisses comme une opportunité d’achat.

Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de 1 430 $, la paire BCH / USDT pourrait retester 1 638,08 $. Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait initier la prochaine étape du mouvement haussier qui peut atteindre 2050,21 $.

À l’inverse, si le prix tombe en dessous de 1 638,08 $, la paire peut rester dans la fourchette pendant quelques semaines. Le premier signe de faiblesse sera une cassure et une clôture sous le niveau de retracement de Fibonacci à 50% à 951,60 $.

LTC / USDT

Litecoin (LTC) a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois et a été constamment au-dessus de l’EMA de 20 semaines (219 $). Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI en territoire positif suggèrent que les taureaux ont le dessus.

La semaine dernière, les taureaux ont poussé le prix au-dessus du sommet de 2017 à 370 $, ce qui est un signe positif. Les taureaux ont suivi avec un nouveau sommet historique de 412,76 $ cette semaine, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés et la réserve de profit établie.

La paire LTC / USDT est retombée sous le niveau de cassure de 370 $, suggérant que les marchés ont rejeté la cassure. Si le prix se maintient en dessous de 370 $, la paire pourrait progressivement se corriger vers l’EMA de 20 semaines.

Un fort rebond de ce support suggérera que les haussiers restent sous contrôle et que la paire pourrait progressivement grimper jusqu’à 370 $. Une cassure sous l’EMA de 20 semaines suggérera un changement de tendance.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) est à la hausse et se négocie dans un canal ascendant depuis quelques semaines. Bien que le prix soit tombé à la ligne de support du canal cette semaine, la longue queue de la bougie suggère un achat agressif à des niveaux inférieurs.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 45 $, la paire UNI / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui peut atteindre la ligne de résistance du canal à 56,50 $.

Une cassure et une fermeture au-dessus du canal pourraient indiquer une reprise de l’élan et la prochaine cible est le niveau d’extension de 138,2% de Fibonacci à 68,89 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix chute et chute en dessous de la ligne de support du canal, la paire pourrait chuter à 25 $, puis 16,84 $.

