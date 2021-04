Analyse de prix Bitcoin Cash (BCH): une correction ou la fin du rallye?

Le prix de Bitcoin Cash est passé de 545 $ au-dessus de 1200 $ depuis début avril, et le prix actuel oscille autour de 945 $. Le marché de la cryptographie perd du terrain cette semaine de négociation, mais la “ tendance haussière ” est toujours très forte.

Analyse fondamentale: des transactions plus rapides et des frais moins élevés favorisent l’adoption de Bitcoin Cash

Le prix de Bitcoin Cash a augmenté depuis début avril et cette crypto-monnaie continue de se négocier dans une zone d’achat. Le volume quotidien de Bitcoin Cash (BCH) reste élevé, et si cette tendance positive se poursuit, cette crypto pourrait être l’une des plus performantes dans les semaines à venir.

Bitcoin Cash est rapidement devenu l’une des crypto-monnaies les plus précieuses au monde, et il est également important de mentionner que Bitcoin Cash a des frais moins élevés que Bitcoin. Bitcoin Cash permet de traiter plus de transactions en raison de la taille de bloc plus grande, et ce réseau surpasse les transactions sur le réseau Bitcoin dans un rapport de 10: 1.

Des transactions plus rapides et des frais moins élevés conduisent à l’adoption de Bitcoin Cash, et selon le promoteur de crypto-monnaie Roger Ver, BCH a un bel avenir.

«Une des choses que la plupart des gens ne réalisent pas: il y a déjà plus de transactions sur le réseau Bitcoin Cash, en ce moment, aujourd’hui, que sur le réseau Bitcoin. À l’heure actuelle, aujourd’hui, pendant que nous enregistrons cela, plus de personnes effectueront des transactions sur le réseau Bitcoin Cash que sur Bitcoin », a déclaré Roger Ver.

L’adoption mondiale, l’innovation sans permission et le développement décentralisé sont les principales caractéristiques de ce réseau; Néanmoins, les investisseurs dans Bitcoin Cash doivent être conscients qu’il s’agit d’une crypto-monnaie très risquée.

Analyse technique: Bitcoin Cash continue de négocier dans une zone d’achat

Bitcoin Cash a été l’un des meilleurs sur le marché de la crypto-monnaie ces dernières semaines, et tant que le prix est supérieur à 800 $, il reste dans une zone d’achat.

Source des données: tradingview.com

Bitcoin Cash (BCH) pourrait progresser davantage sur le marché haussier en cours, et si le prix dépasse à nouveau les 1100 dollars, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1200 dollars, voire 1300 dollars. Le volume des échanges de Bitcoin Cash reste élevé et pour l’instant, il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous du support de 800 $, ce serait un signal ferme de «vente», et nous avons la voie ouverte à 700 $.

résumé

Le prix de Bitcoin Cash a augmenté depuis début avril et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de retournement de tendance. Des transactions plus rapides et des frais moins élevés conduisent à l’adoption de Bitcoin Cash, et selon le promoteur de crypto-monnaie Roger Ver, BCH a un bel avenir. Si le prix repasse au-dessus de 1 100 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1 200 $, mais si le prix tombe en dessous du niveau de support de 800 $, ce serait un signal de «vente» ferme.