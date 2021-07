Analyse de prix Dash : est-ce le bon moment pour acheter cette crypto-monnaie ?

Le prix Dash DASH / USD a suivi une tendance baissière au cours des dernières semaines et pour l’instant, il n’y a aucun signe d’inversion de tendance négative. Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, et si vous décidez d’acheter Dash ce mois-ci, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Analyse fondamentale : Dash a signé un partenariat avec la bourse africaine Naijacrypto

Dash est une crypto-monnaie qui a été lancée début 2014, vous donnant la liberté de déplacer votre argent comme vous le souhaitez. Dash est connecté à divers programmes de paiement et sa principale caractéristique est des frais peu élevés et des transactions instantanées.

Basé sur un réseau peer-to-peer décentralisé, Dash résout deux des plus gros problèmes de Bitcoin : la vitesse des transactions et le manque de confidentialité. Les transactions avec Dash sont sécurisées et visibles sur l’ensemble du réseau en moins de 1,5 seconde, tandis que cette crypto-monnaie ne peut pas être tracée et l’historique de la devise n’est pas accessible.

Dash est utilisé dans le monde entier comme une alternative pratique aux espèces et aux cartes de crédit, et a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs cette année. Le mois dernier, Dash a annoncé avoir signé un partenariat avec la bourse africaine Naijacrypto pour offrir sa crypto-monnaie aux citoyens haïtiens.

« C’est une excellente opportunité pour les Haïtiens car ils peuvent désormais acheter du Dash avec leur monnaie nationale et participer à cette grande économie mondiale de la crypto-monnaie. Auparavant, un Haïtien devait faire confiance à quelqu’un à l’étranger pour lui acheter du Dash ou l’acheter avec une carte de crédit, mais les cartes de crédit ne sont accessibles qu’à une minorité », a déclaré Joseph Micarlo Emile, Dash Haiti Community Leader.

Il est également important de mentionner que Dash n’est pas sous le contrôle d’une seule entité car il s’agit d’un protocole ouvert auquel n’importe qui peut participer sans avoir besoin de l’autorisation d’une autorité centrale. Selon son site officiel, Dash présentera bientôt l’application de portefeuille DashPay qui permettra aux utilisateurs de créer des noms d’utilisateur, des contacts et d’autres fonctions clés.

Le prix de Dash a grimpé en flèche depuis janvier 2021 et a atteint des niveaux supérieurs à 470 $ le 7 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

Source des données : tradingview.com

Dash (DASH) se négocie actuellement autour du niveau de 127 $, et ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 100 $. Le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 80 $ ou même moins ; Pourtant, si le prix dépasse 160 $, nous avons la route ouverte à 180 $.

résumé

Dash peut être envoyé ou reçu par n’importe qui, n’importe où dans le monde à tout moment ; les transactions sont sécurisées et visibles par l’ensemble du réseau en moins de 1,5 seconde. Dash s’est affaibli par rapport aux récents sommets supérieurs à 470 $, enregistrés en mai 2021, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

