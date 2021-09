Analyse de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux »

Mallory Rubin est rejoint par Daniel Chin, rédacteur associé de Ringer, pour discuter et analyser un ajout monumental au MCU, Shang-Chi et la légende des dix anneaux (04:25) ! Daniel approfondit également l’origine du personnage dans les bandes dessinées et comment ce film et les représentations récentes de bandes dessinées tentent de récupérer le personnage de ses origines problématiques (18:20). Ils discutent également de la distribution renommée et de ce que l’histoire signifie pour le MCU au sens large, le tout avant d’être rejoint par Jomi avec vos questions sur le sac postal (133:04).

Vous pouvez lire le reportage de Daniel « La récupération de Shang-Chi » sur The Ringer.

