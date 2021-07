Analyse des données d’une course pleine d’incidents

Lewis Hamilton a remporté sa 99e victoire lors d’un Grand Prix de Grande-Bretagne explosif – la huitième victoire de Silverstone de sa carrière.

Voyons les chiffres et voyons ce qui s’est vraiment passé à Silverstone.

Ci-dessous, j’ai assemblé “Best Case Race Pace” pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. J’ai extrait le meilleur tour de chaque pilote pour les tours entre 6-10, 11-15…….65-71. Les tours 1 à 5 ont été ignorés en raison de la période de Safety Car pour l’accident de Max Verstappen dans le premier tour.

Je fais ensuite la moyenne de ces temps en un seul temps pour comparer le delta entre les pilotes, représentant finalement la relation de temps au tour de chaque pilote.

Les leaders

Malheureusement, Max Verstappen n’ayant pas bouclé un seul tour, cela met fin à une série de comparaisons très intéressantes avec Hamilton. En utilisant la course de sprint comme mesure, il était clair que Mercedes avait une fois de plus juste un pas de retard sur le rythme écrasant de Verstappen dans son combattant Red Bull.

Il nous reste à admirer la course de Charles Leclerc, battant bien au-dessus de la catégorie de poids spécifique de la Ferrari actuelle. Tout au mérite de Leclerc, il a mené 50 tours et a été la voiture la plus rapide 11 des 48 tours disponibles à titre de comparaison ou 23% de la course. Encore plus impressionnant, Leclerc a passé une grande partie de la première phase de la course à gérer un problème de moteur à la radio avec l’équipe. Le résultat est que l’ultra-rapide Monégasque a terminé deuxième, divisant la paire Mercedes en deux.

En comparaison, Lewis Hamilton n’a mené que deux tours, a été la voiture la plus rapide du circuit pendant 48% de la course et a surmonté une pénalité de 10 secondes pour remporter la course à la grande satisfaction de ses fans locaux. Il a réalisé le tour de piste le plus rapide au premier cycle d’arrêt au stand parmi tous les pilotes, un dixième de mieux que Leclerc et six dixièmes plus vite que son coéquipier Valtteri Bottas.

Bottas a passé 18 tours avec l’aileron arrière de la McLaren de Lando Norris après s’être fait sauter au redémarrage du drapeau rouge de Verstappen pour la troisième position. Lando aurait ensuite un arrêt au stand lent, ce qui a permis à Bottas de revenir en avant. À partir de là, Bottas n’a jamais vraiment subi de pression de la part de Norris, mais n’a jamais fait pression sur Leclerc non plus. Au tour 40 sur 52 alors qu’il était en deuxième position, Valtteri a reçu l’instruction d’équipe de céder sa position à Hamilton dans le virage 15. Bottas était en moyenne la deuxième voiture la plus rapide du circuit, quatre dixièmes derrière Hamilton, bien qu’elle soit restée coincée derrière Norris pendant tant qu’il l’a finalement mis hors de portée de Leclerc.

Sergio Perez

Une solide série de performances s’est terminée brusquement à Silverstone pour Red Bull dans son ensemble. Alors que l’incident de Verstappen sera débattu d’ici à la préparation du GP de Hongrie dans deux semaines, les circonstances ont été telles que Sergio Perez s’en est tranquillement sorti avec l’une des pires performances de sa carrière.

Perez s’est qualifié cinquième vendredi, une position derrière Leclerc après avoir perdu son tour le plus rapide à cause d’une pénalité pour infraction à la piste. Il a ensuite filé pendant la course de sprint, ce qui a finalement permis d’être présenté comme le dernier qualificatif.

Lors de la course de dimanche, Perez a réalisé une performance inexcusable, incapable de se battre pour une finition respectueuse. Au 47e tour, Perez occupait la 10e place du classement général et 11 secondes derrière la neuvième place du pilote alpin Esteban Ocon. Red Bull a plutôt choisi d’opposer Perez au 48e tour et de tenter de voler le point supplémentaire du tour le plus rapide à Hamilton, qui a été exécuté avec succès par le Mexicain au 50e tour.

Perez n’a montré que le sixième plus rapide de tous les pilotes, il aurait été septième si Verstappen n’avait pas quitté la course. Perez était la voiture la plus rapide sur le circuit pendant seulement deux tours, et ce n’est vraiment qu’à l’arrêt au stand de fin de course pour tenter le tour le plus rapide.

Le résultat est que Red Bull perd 40 points au cours du week-end, maintenant seulement quatre points d’avance sur Mercedes. Verstappen voit son énorme avance de 33 points après la course de sprint d’hier réduite à seulement huit points d’avance sur Hamilton. Perez a également été sauté par Norris et Bottas lors de sa chute de la troisième à la cinquième place du championnat.

Le rythme relatif parmi les quatre premiers est présenté dans le graphique ci-dessous.

Le reste

Avec Charles Leclerc qui se démarque ce week-end, le meilleur des autres est Lando Norris.

Le championnat McLaren vs Ferrari a été remarquable. McLaren s’est fait remarquer lors du doublé autrichien mais Leclerc ripostant ce week-end a été sensationnel.

Le résultat net voit Ferrari retirer cinq points de McLaren à un écart de 15 points. Alors que Norris poursuit une saison remarquable avec des finitions solides, c’est Daniel Ricciardo qui a trouvé ses marques et a terminé solidement juste derrière son jeune coéquipier britannique tandis que Carlos Sainz a pourchassé la maison des deux McLaren en route vers une sixième place.

Le troisième groupe de prétendants au championnat; AlphaTauri, Aston Martin et Alpine se sont affrontés pour les positions finales payantes.

Le double succès d’Alpine qui rapporte des points a permis de se rapprocher de ses rivaux, car les trois équipes ne sont désormais séparées que de neuf points.

Les trois grandes batailles de championnat ont vu une contraction des écarts de points.

L’oeuf de Pâques

# 1 Nikita Mazepin a terminé devant son coéquipier populaire Mick Schumacher pour la deuxième fois cette saison.

#2 Lando Norris est troisième au championnat du monde des pilotes.