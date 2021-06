Prix ​​Bitcoin (BTC)

Analyse des échanges de prix Bitcoin ; Le renversement de BTC sera-t-il rapide ou traîné ?

Le mois de mai a vu le BTC/USD enregistrer le pire rendement mensuel depuis novembre 2018, clôturant la bougie mensuelle dans un long corps noir à 37 341 $, en baisse de 35% par rapport à 57 791 $ ouvert pour mai.

À première vue, cela ne semble pas très prometteur. Mais aussi ironique que cela puisse paraître, malgré la baisse alarmante, BTC/USD a réussi à établir un soutien ferme à 30 400 $ dans la zone de support à long terme vers la fin mai et semble prêt pour une reprise.

Contrairement au crash de novembre 2018, la reprise n’est peut-être pas aussi lente cette fois. Nous pourrions assister à un retour assez rapide à la moyenne dans les semaines à venir.

Après avoir testé la zone de 30 400 $ à deux reprises au cours des 2 dernières semaines depuis ce qui a maintenant été attribué à la capitulation des détaillants face au FUD énergétique et au FUD d’interdiction de la Chine, le BTC / USD s’est depuis installé dans un modèle de coin descendant sur le quotidien (graphique ci-dessous).

Des divergences haussières successives du RSI suivies d’un échec haussier du RSI, en attente de confirmation lors de la clôture quotidienne de mercredi, indiquent qu’une forte reprise est imminente. La divergence haussière de l’OBV est une confirmation supplémentaire d’un retournement haussier. Le potentiel d’un renversement haussier du swing d’échec a été identifié dans l’analyse de la semaine dernière.

Si la cassure du coin descendant est confirmée par la clôture quotidienne, la cible de la cassure correspondrait au flip S/R à 43 000 $. Bien qu’il s’agisse probablement d’une zone de forte résistance, elle pourrait être surmontée avec un élan suffisant. L’élan à ce niveau de prix déterminera la rapidité de la reprise. Gardez un œil sur les indicateurs de dynamique tels que l’ADX.

En regardant le graphique mensuel, il ressemble de plus en plus à l’action des prix de 2013 lorsque BTC/USD a atteint un prix record de 259 $ début avril, suivi d’une forte correction de 70% avant de revenir à de nouveaux sommets vers la fin de l’année et de franchir une brèche. la barre des quatre chiffres pour la première fois en novembre 2013.

Semblable aux deux derniers cycles haussiers après la réduction de moitié, nous pourrions voir l’action des prix à deux pics à nouveau cette année. Les deux derniers cycles ont entraîné la rupture des valorisations à quatre et cinq chiffres, respectivement. Il semble plausible que si la configuration à deux pics se vérifie, le BTC/USD pourrait franchir la barre des six chiffres d’ici la fin de 2021.

Bien que les performances passées ne soient pas toujours indicatives de l’avenir, dans le cas de Bitcoin, du fait qu’il s’agit d’argent rare fondé sur des mathématiques codées en dur avec une courbe d’offre préétablie, il va de soi que l’action des prix est à la fois cyclique et inexorablement métronomique.

Nous pouvons déduire des deux derniers cycles qu’il faut environ 18 mois pour que l’offre naturelle de bitcoins nouvellement émis soit une réduction de 50 % de la récompense globale pour avoir un impact total sur la découverte des prix du marché. Si cela se vérifie à nouveau, nous le saurons au cours des 5 à 6 prochains mois.

Résumé du marché

Niveaux de support clés – 34 700 $, 36 000 $ Niveaux de résistance clés – 40 600 $, 43 000 $ Perspectives du marché – Percée haussière imminenteBitcoin/USD BTCUSD

37 983,6239 $ 1 933,375,09 %

Volume 33,21 bVariation 1 933,37 $Ouverture 37 983,6239 $ Circulation 18,72 mCapacité boursière 711,23 b

Lampes T

Lamps est un économiste britannique et évangéliste de Bitcoin avec un ken insaisissable pour tout ce qui concerne la blockchain. Écrivain par vocation, les opinions et analyses convaincantes de Lamps témoignent d’une passion inextinguible pour promouvoir l’intégration de la blockchain en tant que nouvelle infrastructure économique et commerciale à l’échelle mondiale.