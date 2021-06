in

Ethereum (ETH)

Analyse des échanges de prix Ethereum (ETH) 14 juin; Les perspectives du marché sont légèrement baissières, voici pourquoi

L’ETH/USD montrait des signes de découplage du BTC/USD depuis fin avril. Mais le vrai test était à venir lorsque ce dernier a commencé à faire des mouvements significatifs. Les deux dernières semaines ont définitivement mis fin à de telles notions.

Les développements haussiers de Bitcoin la semaine dernière ont semblé affecter négativement tous les altcoins, car l’ETH / USD a clôturé la semaine à 2 510 $ dans un motif de couverture nuageuse sombre, en baisse de 7,5% par rapport à la semaine précédente.

L’ETH/BTC s’est effondré mercredi à partir d’un modèle de coin ascendant (graphique ci-dessous) et a depuis continué à baisser, atteignant l’objectif de rupture de 0,062 BTC pendant les heures de négociation asiatiques lundi.

L’ETH / BTC est tombé en dessous de 50 millions quotidiennement pour la première fois depuis la sortie d’un coin en baisse début avril. Ceci est maintenant susceptible de se transformer en résistance. Une reprise à double fond du RSI est quelque chose à surveiller au cours des prochains jours. Une clôture quotidienne au-dessus du précédent swing haut confirmerait le modèle d’inversion.

En regardant le graphique ETH/USD ci-dessous, alors que la ligne de tendance principale datant de janvier tient toujours, la paire est actuellement sur un terrain plus instable qu’elle ne l’a jamais été au cours des derniers mois, à moins qu’une reprise immédiate ne se matérialise.

De manière critique, Chaikin Money Flow (CMF) est devenu négatif pour la première fois cette année, indiquant que la pression de vente dépasse la pression d’achat et n’a jusqu’à présent pas réussi à dépasser le niveau de 0,20, qui est souvent identifié comme le niveau utilisé pour confirmer une décision décisive renversement.

L’objectif immédiat pour l’ETH/USD est de récupérer le niveau de 0,236 de Fibonacci et de monter un autre rallye pour franchir 0,382, où le prix a déjà été rejeté à plusieurs reprises. Un rejet au niveau de 0,236 pourrait entraîner une rupture de la paire en dessous de la ligne de tendance principale, rendant les perspectives du marché baissières.

Niveaux de support clés – 2 250 $, 2 100 $ Niveaux de résistance clés – 2 600 $, 2 900 $ Perspectives du marché – Légèrement baissierEthereum/USD ETHUSD

