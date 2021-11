Analyse des épisodes 1 et 2 de « Hawkeye »

Disney/Marvel

Mal et Joanna chargent leurs carquois pour plonger tête la première dans la première en double épisode de la dernière série limitée MCU

Mal et Joanna chargent leurs carquois pour plonger tête la première dans la première du double épisode de la dernière série limitée MCU, Hawkeye (05:44). Ils décomposent l’approche de Marvel à la télévision et pourquoi elle est si unique (22:38) et touchent même à la majesté de Rodgers: The Musical (72:46). Plus tard, Joanna est rejointe par le showrunner et producteur exécutif de la série Rhys Thomas pour parler de donner vie à la série (et même un peu de GN) (1:41:29).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Invité : Rhys Thomas

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple